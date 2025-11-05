破百萬登記！普發1萬開放首日 104萬人「搶頭香」坐等領錢

行政院舉行「全民+1 政府相挺」普發現金記者會。廖瑞祥攝



普發1萬「登記入帳」今天（11／5）早上8點開跑，首日開放身分證字號或居留證號尾數為「0、1」的民眾登記，不少民眾都在上午就開始上網登記，有媒體實測大約40秒鐘就能完成，登記十分順暢。財政部統計，截至今天晚上9點止，普發現金登記人數突破100萬人大關，已有104萬5544人完成登記，已經登記的民眾可以在11日至12日間，有機會成為首批獲得普發1萬的民眾。

財政部提醒，普發1萬只有唯一官網（https://10000.gov.tw），11月5日至9日為期5天開放預登記，採身分證字號或居留證號尾數分流方式，11月5日為尾數「0、1」、6日為「2、3」、7日為「4、5」、8日為「6、7」、9日為「8、9」，10日以後則不限。

廣告 廣告

登記方法也很簡便，民眾使用手機、平板或電腦上網，備妥身分證號或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網的「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。

另外，11月13日起，民眾可至普發現金官網查詢登記結果，如因資料錯誤導致登記失敗或入帳失敗，網頁將提示原因並開放重新登記，民眾可改採「ATM領現」或「郵局領現」，將分別於11月17日及24日開放領取。

不過，也有一批民眾打定主意不使用「登記入帳」，就有網友留言直呼，「詐騙氾濫到任何要個資的網址都讓我害怕」、「詐騙很多！小心1萬變成別人的喔」、「我寧願選擇等郵局領取」、「怕被騙，還是等17日直接去ATM領」。

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

與謝侑芯過夜...黃明志持2包毒品想逃！「稀疏光頭+鬍渣」遭逮照曝光

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」