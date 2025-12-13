破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手

資深分析師杜金龍。（圖／摘自杜金龍臉書）

台股持續站穩高檔，多家法人喊出2026金馬年再上看3萬5千點的樂觀預估，選股策略成為投資人最關注的焦點。資深分析師杜金龍指出，在AI持續主導盤面的同時，鋼鐵、塑化等「右下角」低基期傳產股具捕漲契機，尤其台塑四寶與中鋼（2002）等低於淨值的龍頭企業。

杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。

杜金龍透露，他本人近期也重新留意中鋼。儘管不少投資人被套牢在4字頭，但他認為，從波浪理論與黃金切割率來看，先前從46元高點回檔至約17.6元。「中鋼現在股價比每股淨值還低，今年雖然仍虧損，但明年預估可轉盈、後年獲利再成長，這些條件使它具備布局的價值。」杜金龍表示，若後續國際鋼價因地緣局勢改善而回升，中鋼拉升至3字頭並非不可能。

針對台塑四寶，杜金龍儘管目前法人看法分歧，但台塑（1301）每股淨值達45.82元，目前股價約42.80元，同樣具有低於淨值的優勢，而台塑今年每股純益（EPS）仍為負1.1元，若油價回升、下游需求回暖，台塑四寶的營運動能可望同步提升。

