破碎格局整併，創造好感生活，完美實現屋主夢想的開闊公領域、雙浴室及更衣室
編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 賀澤室內設計
小編帶你看好宅
室內43.5坪中古屋，原天花低矮、廊道狹窄，收納不足，設計師經與屋主溝通需求後，透過格局調整，突破現有框架，提供全面性的整合方案，破碎格局整併後，爭取更大坪效，空間變得更有秩序，實踐屋主理想的生活藍圖。
玄關鋪設磁磚塑造獨立落塵區，與客廳作為場域分野，懸浮鞋櫃、半弧形衣帽櫃及收納櫃層次錯落有致，以石材感設置的穿鞋椅，增添低奢質感，一進家門就感受到美感體驗融入生活中。拆除舊書房隔間，讓客廳、餐廳、書房開放且串聯，放大空間尺度，也讓光線照射到屋內的每一隅。公領域鋪設大面積木地板，天花及壁面選用白色及奶茶色調創造柔和舒心的感受，客廳電視牆保留清爽視覺，設備櫃結合臥榻，臥榻下方擴充收納機能，美觀與實用機能齊備，書房牆壁開放式層架，可展示小孩畫作或擺放書籍，記錄成長點滴也挹注人文氣息。餐廳規劃隱藏門修飾客浴室的入口，簡潔又時尚。通往私領域的廊道，嫩綠跳色妝點清新氣息，製造視覺亮點。廊道櫃體以圓弧孔洞結合污衣籃設計，小孩在右邊浴室洗完澡後，可將髒衣置放於此，確保浴室乾淨整潔。浴室部分則變更管線位置，成為獨立的客浴室，以屋主喜歡的木紋磚圍塑日式寧靜氛圍，舊格局區域則變更爲淋浴間，外側雙洗手台供小孩專門使用，動線分流生活更優雅。
主臥延續公領域的調性，打造安定沉穩的睡眠空間，特別將兩間次臥變更格局，一部份的空間實現屋主夢想中的更衣室，使用更便利。主浴完善的乾溼分離設計，淋浴、泡澡、洗手台與馬桶四分離式互不干擾，宛若飯店般高級令人徹底放鬆。
小編的最愛
公領域臨窗加長型臥榻具有視覺延伸的效果，閒暇之餘在臥榻閱讀談天或是聆聽孩子彈琴，真是幸福又療癒的時刻。
相關影片：開放場域無界串連客廳、書房、餐廳 打造親子居家遊樂場
喜歡本篇文章，歡迎點閱本文相關影片，請點擊以下連結了解更多：
賀澤室內設計／張益勝+賀澤團隊
地址：新竹縣竹北市自強五路37號1樓
電話：03-6681222
Email：Hozo.design@gmail.com
網站：http://www.hozo-design.com/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
信任摯晴 優雅淨白女性都會宅
本案是設計師與業主的二次合作，承襲與父母輩的緣分，期望為屋主量身打造全新的生活劇本，遂以屋主的職業特質作為發想核心，以白色的空間作為基底，創造出在雲朵中自由翱翔的居住感受，而身為空服員的屋主，雖然遊歷了世界上大多數的國家，但最喜歡的還是回到家中好好放鬆，純白潔淨的空間氛圍更令她得以心無旁騖地享受美好的自我時光。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 1
細節堆砌質感 實用美學同步演繹│現代簡約低奢風│50坪
屋主對風格沒有過多限制，著重在空間明亮、好清理，由禾洋設計團隊操刀，為屋主一家四口精心打造的50坪現代簡約低奢宅，以清爽舒適的空間語彙，演繹收納機能與美感兼備的理想家居。最重要的是「看不見的整潔感」，透過層次堆疊的細節，讓簡約空間顯得不簡單。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 小時前 ・ 3
粿粿偷吃王子！范姜彥豐甩2個月低潮 喊「重新出發」：選擇更踏實的路
粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波延燒逾一個月，期間伴隨婚外情指控、情緒化發文與高額求償金額，引發網路高度關注。日前傳出雙方終於透過協商達成離婚共識，外界最關心的「離婚價碼」也已有定案。近日范姜彥豐發文吐心聲，「重新出發不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 13
張文大學時代「研究計畫」曝光！還獲國科會補助4萬8
台北捷運、中山站商圈、誠品南西館慘遭殺人魔張文肆虐，3條寶貴人命被奪走，最後他跳樓身亡，不過生前種種仍被持續翻出，近日被證實他大學時的研究計畫，曾獲國科會補助4萬8千元新台幣。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 46
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 75
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 65
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 64
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 236
張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年 筆電存完整犯案計畫
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導捷運台北車站及中山誠品南西店近日爆發隨機攻擊案件，檢警從兇嫌張文留存在網路雲端的資料中，得知完整作案計畫。進一...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 16
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 629
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 257
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
黃明志涉吸毒「獲判無罪」！全程沉默離開法院
馬來西亞歌手黃明志今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他身上被發現疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應，掀起外界熱議。然而，黃明志涉嫌吸毒的案情近日有了轉折，不僅19日被透露尿檢結果呈陰性，22日也在針對吸毒案的法庭中獲判無罪，當庭釋放。中時新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 5
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 56
隨機傷人不是偶然！ 醫點名這1群「看起來正常的人」最危險
台北市日前發生重大治安事件。在下班尖峰時段，人潮最密集的北車周邊與中山站誠品南西商圈，先後傳出煙霧彈攻擊及無差別殺人案件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會震驚。警方全面調查中，相關單位也緊急加強公共場所安全戒備。 隨機傷人事件 從公共衛生看懂8個關鍵 對此，重症醫師黃軒指出，當前全球反覆出現「隨機傷人事件」，若以公共衞生觀看，這類事件的反覆出現，本身就代表它不是偶然！他進一步表示，隨機傷人事件，表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗。而所有「看起來突然的悲劇」，其實早就在我們集體忽略的地方，慢慢醞釀。 1、這不是「單一瘋子」，而是可預測的公共衛生現象當同類型的隨機暴力，在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，它就已經不再是刑事個案，而是群體心理健康失衡的結果。公共衛生的定義很清楚：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」 2、事件發生前，風險其實早就存在回溯多數案例，加害者事前常見的不是「突然失控」，而是長期累積的狀態。問題不在於「沒徵兆」，而在於徵兆從未被系統接住。 ．持續性的心理壓力．社會孤立與邊緣化．強烈的失敗感、被剝奪感．想求助，卻不知道怎麼常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 9
謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄 林俊憲語塞引來賓爆笑
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌時常有驚人發言，近期他前往文化大學演講時，竟突然自信滿滿地向學生宣稱，以自己的學經歷，若當年「做出不一樣的選擇」，今天「最起碼當一個部長」。此番言論迅速掀起熱議，同時，似乎也成為許多政治對手的笑柄、還被當成玩笑梗。連一向主持節目客觀平穩、風格不辛辣的媒體人謝震武，近日都在民進黨立委林俊憲發言時，突然發問「以你個人的資歷，最起碼是不是該當個部長？」，引發現場一片笑聲。民視 ・ 1 天前 ・ 186