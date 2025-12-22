破碎格局整併，創造好感生活，完美實現屋主夢想的開闊公領域、雙浴室及更衣室

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 賀澤室內設計

室內43.5坪中古屋，原天花低矮、廊道狹窄，收納不足，設計師經與屋主溝通需求後，透過格局調整，突破現有框架，提供全面性的整合方案，破碎格局整併後，爭取更大坪效，空間變得更有秩序，實踐屋主理想的生活藍圖。



玄關鋪設磁磚塑造獨立落塵區，與客廳作為場域分野，懸浮鞋櫃、半弧形衣帽櫃及收納櫃層次錯落有致，以石材感設置的穿鞋椅，增添低奢質感，一進家門就感受到美感體驗融入生活中。拆除舊書房隔間，讓客廳、餐廳、書房開放且串聯，放大空間尺度，也讓光線照射到屋內的每一隅。公領域鋪設大面積木地板，天花及壁面選用白色及奶茶色調創造柔和舒心的感受，客廳電視牆保留清爽視覺，設備櫃結合臥榻，臥榻下方擴充收納機能，美觀與實用機能齊備，書房牆壁開放式層架，可展示小孩畫作或擺放書籍，記錄成長點滴也挹注人文氣息。餐廳規劃隱藏門修飾客浴室的入口，簡潔又時尚。通往私領域的廊道，嫩綠跳色妝點清新氣息，製造視覺亮點。廊道櫃體以圓弧孔洞結合污衣籃設計，小孩在右邊浴室洗完澡後，可將髒衣置放於此，確保浴室乾淨整潔。浴室部分則變更管線位置，成為獨立的客浴室，以屋主喜歡的木紋磚圍塑日式寧靜氛圍，舊格局區域則變更爲淋浴間，外側雙洗手台供小孩專門使用，動線分流生活更優雅。

主臥延續公領域的調性，打造安定沉穩的睡眠空間，特別將兩間次臥變更格局，一部份的空間實現屋主夢想中的更衣室，使用更便利。主浴完善的乾溼分離設計，淋浴、泡澡、洗手台與馬桶四分離式互不干擾，宛若飯店般高級令人徹底放鬆。



公領域臨窗加長型臥榻具有視覺延伸的效果，閒暇之餘在臥榻閱讀談天或是聆聽孩子彈琴，真是幸福又療癒的時刻。

賀澤室內設計／張益勝+賀澤團隊

地址：新竹縣竹北市自強五路37號1樓

電話：03-6681222

Email：Hozo.design@gmail.com

網站：http://www.hozo-design.com/

