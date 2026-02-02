破紀錄大雪釀災！青森民眾除雪遭埋喪命 縣府急求自衛隊援助

受到強烈寒流影響，日本海沿岸地區近期持續降雪已造成不少災害，一向有豪雪地帶著稱的青森縣部分地區更出現破紀錄的積雪量，日本《NHK》報導，青森市1日積雪深度高達1.8公尺，創下40年來新高，甚至傳出有農民為了除雪遭埋事故，縣政府已向陸上自衛隊提出災害派遣請求，協助獨居年長民眾除雪。

《NHK》報導，根據日本氣象廳資料，日本附近目前維持冬季型氣壓壟罩，日本海一側持續降雪。受上月寒流影響，降雪長時間累積，各地積雪量普遍高於往年平均。

屬於冬季豪雪地帶的青森市也出現破紀錄的致災性暴雪，1日光下午3點前的3小時內，降雪即達16公分，累計積雪深度一度超過1.8公尺，創下1986年以來的罕見紀錄。

青森縣表示，青森市出現破紀錄大雪，且已發生民眾在除雪作業中不幸身亡的事故，縣政府已1日晚間正式向陸上自衛隊提出災害派遣請求，要求自衛隊協助獨居高齡者家庭進行屋頂除雪，並執行相關災情資訊蒐集工作。

創紀錄降雪已達致命等級

青森縣知事宮下宗一郎2日上午召開臨時記者會指出：「因屋頂落雪導致的死亡事故，以及房屋倒塌等攸關性命的危機，已經迫在眉睫。」他也提到青森市內的道路狀況，直言「除雪、排雪作業完全跟不上」，並表示除屋頂除雪外，未來視情況發展，不排除也會請求自衛隊協助道路除排雪作業。

根據日本氣象廳資料，日本海側目前維持冬季型氣壓配置，受上月寒流影響，降雪長時間累積，各地積雪普遍高於往年。截至2日上午11時，青森市積雪約1.7公尺，為往年平均的2.5倍；新潟縣上越市1.46公尺，為往年平均的2.4倍；秋田縣鹿角市1.42公尺，也是往年平均的3倍；札幌市也達1.06公尺，是往年平均的1.6倍。

青森縣內以津輕地區為中心，積雪量均大幅超過以往，五所川原市積雪1.44公尺，是往年平均的2.5倍，深浦町也達81公分，更是往年的3.7倍。相關單位警告，積雪重量恐導致空屋及農業設施倒塌，呼籲民眾提高警覺。

新潟年長者除雪致命一日4起

氣象廳警告，日本海側地區預計到3日仍會持續降雪，呼籲民眾留意交通受阻、屋頂落雪、電線與樹木積雪引發的停電，以及雪崩風險。

近期各地已發生多起除雪時墜落或遭落雪掩埋的意外，同樣是豪雪地帶的新潟地區也傳出多起事故，《新潟放送》報導，新潟縣遭遇暴雪導致一系列除雪事故，僅2月1日一天就造成 4人死亡。有兩名分別為74歲和67歲的男子在清雪時被捲入水道後發現溺斃附近河中。另一名81歲的老人被發現埋在自家院子裡的雪中窒息死亡，還有一名76歲的老人在車棚附近清理積雪時被發現，導致一天之內有四人在除雪作業中喪生。

此外，中央政府方面，官房副長官尾崎正直表示，因應此次紀錄性大雪，政府將於2日召開相關部會局長級會議，並預定3日舉行關係閣僚會議，統籌除雪與災害應變作業。