破紀錄挑燈夜戰!南美館預算爭議解決 南市議會完成總預算初審
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天挑燈夜戰審查115年度台南市總預算，一直審到晚上9點40分，才完成明年度南市總預算的聯席審查，明天進行二、三讀及臨時動議，力拚完成總預算審查，這也是台南市升格直轄市以來的首見紀錄。
議員也自嘲這次預算審查之晚，打破歷史紀錄，會後與會議員齊聲歡呼，並與官員在議場一起合影留下「歷史性的一刻」。其中，南市美術館2館撥用文化部作為「台南國家美術館」，市府明年編列撥補南美館1館8千多萬餘元，最具爭議。部分議員對契約有意見，質疑「割地賠款」要求凍結預算。經協調後，議員同意預算放行，但附帶決議要求明年編列預算時減列3千萬元，如果有向中央爭取到補助1500萬，則減列1500萬；並要求與文化部行政契約重新議約，爭取停車場1/2收益、增訂終止條款等。
南市議會本屆第10次臨時會今天上午進行大會議程，由議長邱莉莉主持，市長黃偉哲率市府各局處首長列席。因明年度南市總預算案尚未審查完畢，大會通過變更議程，今、明兩天續審總預算案。
南市議會審到下午5點半仍未審完，決議加班挑燈夜戰審查預算，議長邱莉莉也不斷居間協調，由於波折不斷，整個預算一直審到晚上9點40分才結束消防局預算的審查，最後完成明年度南市總預算的聯席審查，明天進行二、三讀。
對於南美館2館撥用作為台南國美館，最後協商以附帶決議方式通過撥補南美館預算。副市長葉澤山表示，尊重議會的意見，會向中央來反映及爭取。另外，未來南美館門票收入也將有一半歸入南美館。此外，對於議員關切原有南美館員工權益部分，也會予以保障。
另外，南市交通局歲入編列永華及民治雙市政園區停車場員工月繳優惠收入414萬元，經協商予以刪減，意即未來不再向員工收取停車費。
