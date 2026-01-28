破紀錄降雪衝擊北海道 JR北海道：札幌今明夜間停駛

JR北海道發布公告，為了進行軌道清雪作業，今日、明日21時起全面停駛所有往返札幌站的列車。（翻攝自JR北海道官網）

北海道迎來破紀錄的致災性大雪，日本北海道鐵路運行受到衝擊，導致一度交通癱瘓！JR北海道發布公告，為了進行軌道清雪作業，今日、明日21時起全面停駛所有往返札幌站的列車，期間不提供替代交通運輸。

JR北海道官網昨（27日）發布公告，有鑑於25日起，札幌地區出現破紀錄的降雪，導致車站多處積雪嚴重，大量列車停駛或誤點。僅依靠每日營運結束後的夜間時段，已無法充分進行除雪作業以改善現況，故決定今（28日）至明（29日）日本時間21時以後自札幌站出發或抵達的列車將停駛。

廣告 廣告

JR北海道補充，除了21時以後自札幌站出發或抵達的列車將停駛，也會視營運狀況，實施當天的白天及清晨班次也可能出現停駛情形，具體停駛列車一經確定就會立即公告，而部分特急列車也將停駛，停駛列車不提供替代交通方式。此外，因札幌地區各車站將進行除雪作業，自1月3日至2月28 日期間，每週六包含末班車在內的部分列車將停駛。

更多鏡週刊報導

北海道災害級大雪！新千歲機場7000人受困 JR、巴士停駛

新竹12度！明起回溫週六又變冷 挑戰冷氣團時間曝光

2025年赴中失聯、遭留置221人 陸委會：較2024年激增4倍