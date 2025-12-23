破紀錄！日本獵殺令發威… 半年左右「撲殺近1萬頭熊」

圖為日本秋田縣北秋田市一所小學附近的「小心！有熊出沒」警告標語。路透社資料照



據日本媒體今天（12/23）報導，最新資料顯示，日本在半年左右的時間，全國撲殺將近1萬頭熊，創下統計以來最高紀錄，分析指出，撲殺數明顯上升，可能與政府放寬獵人用槍限制有關。

據《朝日新聞》報導，日本環境省的統計數據顯示，今年4至10月底，全國遭撲殺的熊，已經累計9765頭，短短半年左右的時間，將近1萬頭熊遭撲殺，是2006年進行統計以來的最高數字。

報導指出，造成今年撲殺數明顯上升的主因，除了熊頻繁闖進人類生活圈，也與今年9月上路的《鳥獸保護管理法》修正案有關，該提案授權市、町、村等地方政府機關長官，直接允許獵人使用獵槍，可開槍區域也擴及私人土地，放寬了射擊的條件。

2023年曾創下撲殺熊類的最高紀錄，當年撲殺數高達9099頭，今年僅花半年左右的時間，就刷新該紀錄，據悉，該數據不包括九州地區、沖繩縣、香川縣、愛媛縣、高知縣，因為這些地區今年沒有熊類捕獲紀錄。

撲殺數最高的地區為東北，高達6579頭，佔全國總數的7成，其中秋田縣最多，達到1973頭，接下來依序為：青森縣（1154頭）、福島縣（1151頭）、岩手縣（989頭）、山形縣（968頭）、宮城縣（344頭）。

同份資料指出，4至11月底，共計230人遭熊攻擊，其中13人不幸罹難，評論認為，在熊害問題上，獵人與地方政府承擔過重負擔，且撲殺熊類之後，如何處理其屍體，也成為一大課題。

