破紀錄！美批准對台3500億軍售 五角大廈：挺台維持防衛能力
美國國防部於美東時間17日就總額111億540萬美元（約新台幣3480.3億）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。五角大廈表示，軍售符合美國的國家、經濟和安全利益，將支持台灣持續努力達成軍事現代化，並維持「可靠的防衛能力」。
五角大廈發布多項聲明表示，經美國國務院批准，向駐美國台北經濟文化代表處（Taipei Economic and Cultural Representative Office，TECRO）出售國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」，預計總價值10.1億美元。
同時，美國國務院核准出售陸軍「AH-1W型直升機零附件」，預計價值9600萬美元；「M109A7自走砲」及相關設備，預計總價值40.3億美元；「海馬士遠程精準打擊系統續購」，預計價值40.5億美元；「拖式飛彈續購」，預計價值3.53億美元；「反裝甲型無人機飛彈系統」，預計價值11億美元。
另，海軍「標槍反甲飛彈續購」，預計價值3.75億美元；「魚叉飛彈可修件檢修」，預計總價值9140萬美元，以上8案合計達111億美元，並進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。
五角大廈表示，此次軍售符合美國的國家、經濟和安全利益，將支持台灣持續努力達成軍事現代化，並維持「可靠的防衛能力」（credible defensive capability）。
路透社指出，這是美國總統川普本屆政府上台以來第二次對台軍售，也是美國有史以來提供台灣的最大一筆武器援助。兩名知情人士透露，外交部長林佳龍上週秘密前往華府會見美國官員，隨後美方便宣布了上述聲明。
美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指出，像海馬士之類的武器已被烏克蘭普遍用於對抗俄羅斯軍隊，其可以在摧毀武力來犯的中國軍隊方面發揮至關重要作用。
他補充說，「知會國會」程序堪稱美國對台安全援助的歷史紀錄，既是對中國威脅的回應，也是對美國總統川普要求夥伴與盟國加強自身防禦的回應。
更多太報報導
戰場覺知是關鍵！ 美最新軍售全面提升地面作戰打擊能力 學者：M109A7象徵火砲現代化
美國通知對台8項軍售總價約3500億 國防部證實了
盛讚川普政府對台軍售 WSJ社論：強化台海防禦力
其他人也在看
美國通知台灣逾3500億軍售案 規模歷來最大
台灣國防部18日表示，美國政府於美東時間17日17時許，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 45
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 134
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 343
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 163
高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙
政治中心／楊佩怡報導新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。民視 ・ 1 天前 ・ 174
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 116
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 7
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 10
憲政僵局！他提三步驟 不違憲也能處理法案
[NOWnews今日新聞]台灣陷入憲政僵局，行政院拍板「不副署或不執行」，硬性反制立法院通過的法案。旅美教授翁達瑞認為，這種以惡制惡的做法，最終將危害行政、立法、司法三權分立的平衡，真正問題在於立法院...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
影/卓榮泰不副署賴力挺！蔡正元獻策在野：對他提瀆職、內亂罪
行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，總統賴清德也表示支持，引起輿論譁然。前立委蔡正元認為，在野黨除了號召民眾上街，還要彈劾賴清德，以及告發卓榮泰「瀆職」、「內亂」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
行政院長擁一票否決權？藍委批：閣揆成立法院上級機關
行政院長卓榮泰針對立法院通過的《財劃法》不副署，引發憲政爭議。國民黨立委黃健豪在臉書發文批評，當賴清德與卓榮泰自以為是憲政守護者，決定不副署立院三讀及公布的法律案，又要立法院提出倒閣案做為救濟手段，本質上就是在嘲諷中華民國憲法，這個舉動開啟了中華民國行憲後，行政院長擁有法案否決權或選擇性執法的憲政先例，發生在行憲紀念日前夕，何其可悲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
高虹安涉貪改判無罪將回歸新竹市長 邱臣遠喊話內政部：儘快通過復職申請
新竹市長高虹安今（16）日二審逆轉貪污部分無罪，高虹安表示，將儘速完成復職程序；新竹市代理市長邱臣遠表示，期待高虹安能夠儘快復職，回到市府團隊跟大家一起繼續打拚，帶領市政穩定前行，也希望內政部能夠儘快通過復職申請。高虹安今日發布聲明表示，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
未補提大法官名單 藍批府失職
行政院長不副署《財政收支劃分法》再修正版釀憲政風暴，高雄市長陳其邁呼籲恢復憲法法庭運作，民進黨團幹事長鍾佳濱16日表示，在憲法法庭恢復正常運作前，恐怕只有用這樣的「手煞車」防止國會暴衝；藍委則痛批總統未提出第3波大法官名單已經失職。對此，府方表示會適時發布第3度提名訊息，期盼立法院能克盡憲政機關無可旁貸之職責。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改
政治中心／吳承翰 賴文軒 台北報導中國加大對第一島鏈施壓，日前才剛加入作戰編隊的航母"福建號"，在16號被國軍捕捉它在台海航行，國防部研判當時應該是要去上海進行整改，全程保持監控。此外國防部也研擬，若共軍猝然開戰，要授權第一線部隊"去中心化執行作戰任務"。中國國家主席習近平，日前才登上，剛列入作戰編隊的航母福建號視察，沒想到才過一個多月，就被國軍捕捉這艘船穿行台灣海峽。根據國防部拍下照片，福建號當時已經離開港口，在海面航行，不過他甲板上空蕩蕩，找不到艦載機，國防部說，昨天除了偵獲福建號，另有中共軍機9架次、艦艇共7艘在台海周邊活動。中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改。（圖／翻攝中國網站）立委（民）羅美玲vs.國防部長顧立雄：「我們有全程的監控，我們發布的照片也顯示，上面並沒有艦載機，我們預判他應該是要回到上海長興島，去做相關進一步的缺改。」國防部強調全程監控共機共艦的動態，因應中日關係緊張牽動局勢升溫，他們假想，若共軍猝然發動攻擊，授權第一線部隊可以不等上級命令，"去中心化"執行任務，藍委質疑，這條線怎麼區分？中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改。（圖／民視新聞）立委（國）馬文君vs.國防部長顧立雄：「沒有獲得上級確認，敵情成立的命令之前，基層是否被授權啟動武力行動，我們遭受到真實攻擊，那個攻擊狀態已經形成了啊，可能我們中心的指揮體系，被斷掉啊，如果至於是還沒發生真實戰爭的狀態，剛剛已經講，我們會透過立即備戰操演，二級加強戒備一級加強戒備，非戰爭狀態（第一線）他如果受到什麼樣攻擊，自己也可以發動攻擊耶，我們都是一個防衛作戰，所進行的都是自衛權行使。」近年來中國慣用灰色地帶騷擾，如何區分"襲擾"與"開戰"的定義，仍待國防部加以釐清。原文出處：中國"福建號"週二穿越台海 國防部:回上海進行整改民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
被「寶貝女兒」嚇到了！王世堅伏地挺身 臉撞傷貼OK蹦｜#鏡新聞
民進黨立委王世堅，12月17日到立法院質詢時被發現臉部貼著OK蹦，他笑說是自己在做伏地挺身時，被愛貓嚇到，不小心撞到受傷。不過黨內台北市選戰，除了前秘書長林右昌即將出席演講活動，被認為是為了選舉暖身，而吳怡農也再拋政見，強調選舉不收企業捐款，對此王世堅表達尊重。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 1
曾嘆人生被暫停！高虹安二審逆轉復職歸隊 國民黨宣布2026禮讓
新竹市長高虹安涉詐助理費案16日迎來二審重大轉折，高等法院撤銷一審貪污罪判決，改判無罪，僅依公務員登載不實罪判處6個月徒刑，內政部隨即依法核發復職公文，高虹安今（18日）上午正式重返市府上班，結束長達1年5個月的停職期。與此同時，國民黨組發會主委李哲華公開表態，基於「藍白合」及「現任優先」原則，2026年新竹市長大選將禮讓高虹安爭取連任。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 14
高虹安案大逆轉！林岱樺喊話：別讓我的冤案再成政治鬥爭工具
新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費案二審改判6月，貪污罪部分撤銷。同樣身陷助理費風波的民進黨高雄市立委林岱樺17日舉辦政策說明會時表示，助理費不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3