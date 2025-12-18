破紀錄！美批准對台3500億軍售 五角大廈：挺台維持防衛能力

美台關係示意圖。路透社



美國國防部於美東時間17日就總額111億540萬美元（約新台幣3480.3億）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。五角大廈表示，軍售符合美國的國家、經濟和安全利益，將支持台灣持續努力達成軍事現代化，並維持「可靠的防衛能力」。

五角大廈發布多項聲明表示，經美國國務院批准，向駐美國台北經濟文化代表處（Taipei Economic and Cultural Representative Office，TECRO）出售國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」，預計總價值10.1億美元。

同時，美國國務院核准出售陸軍「AH-1W型直升機零附件」，預計價值9600萬美元；「M109A7自走砲」及相關設備，預計總價值40.3億美元；「海馬士遠程精準打擊系統續購」，預計價值40.5億美元；「拖式飛彈續購」，預計價值3.53億美元；「反裝甲型無人機飛彈系統」，預計價值11億美元。

另，海軍「標槍反甲飛彈續購」，預計價值3.75億美元；「魚叉飛彈可修件檢修」，預計總價值9140萬美元，以上8案合計達111億美元，並進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

五角大廈表示，此次軍售符合美國的國家、經濟和安全利益，將支持台灣持續努力達成軍事現代化，並維持「可靠的防衛能力」（credible defensive capability）。

路透社指出，這是美國總統川普本屆政府上台以來第二次對台軍售，也是美國有史以來提供台灣的最大一筆武器援助。兩名知情人士透露，外交部長林佳龍上週秘密前往華府會見美國官員，隨後美方便宣布了上述聲明。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指出，像海馬士之類的武器已被烏克蘭普遍用於對抗俄羅斯軍隊，其可以在摧毀武力來犯的中國軍隊方面發揮至關重要作用。

他補充說，「知會國會」程序堪稱美國對台安全援助的歷史紀錄，既是對中國威脅的回應，也是對美國總統川普要求夥伴與盟國加強自身防禦的回應。

