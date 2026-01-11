破紀錄「1秒10萬」重賞！麗晨台中馬拉松萬人開跑
2026麗晨台中國際馬拉松11日清晨於台中市中央球場盛大起跑，吸引來自28個國家、逾1萬2千名跑者參賽。賽事祭出全馬總冠軍16萬元獎金，更設有破全國紀錄加碼機制，若選手打破許績勝所創全國紀錄，每快一秒即加碼10萬元，賽道並通過AIMS國際賽道認證。
台中市政府運動局長游志祥代表市長盧秀燕到場為跑者加油打氣，感謝企業長期投入資源支持城市運動發展，並歡迎來自國內外的跑者齊聚台中，在符合國際標準的專業賽道上，親身感受台中獨有的城市風景、在地美食與運動熱情。
運動局指出，本屆賽事國內外好手雲集，國內菁英包括2025年台北馬拉松國內男子組全馬冠軍施育佐、第二名周庭印，以及國內女子組全馬冠軍張芷瑄、半馬冠軍吳宛靜等人。海外則邀集來自肯亞的馬拉松常勝軍Peter Muriami Muthike參賽，國際陣容堅強，競賽水準備受矚目。
主辦單位表示，賽事歷經一年縝密籌備，規劃全程馬拉松、半程馬拉松、10公里及3公里等多元組別，結合高額獎金、豪華在地美食補給、超值參賽禮、城市經典賽道及樂齡組設計等五大亮點，推廣全齡共跑理念。
賽事共吸引來自馬來西亞、日本、香港、越南、肯亞、南非及美國等137名海外跑者參賽，其中肯亞選手多達10名。跑者於賽道上可飽覽水湳經貿園區、科湳愛情橋及潭雅神綠廊等城市地標與自然景觀，深刻體驗台中獨有的城市魅力。
主辦單位補充，國際全馬男子組冠軍由肯亞選手Peter Muriami Muthike以2小時18分58秒奪下，國內男子組第一名則由古佳倫以2小時33分32秒完賽。古佳倫賽後表示，日前於台北馬拉松表現未如預期，此次在台中麗晨馬不論天氣或賽道條件皆感到舒適，得以全力發揮，跑出理想成績。
運動局進一步表示，市長盧秀燕上任以來，持續以打造「酷運動、酷城市」為施政目標，在市府與民間企業長期合作下，持續透過大型路跑賽事推動全民運動。去年度全市共辦理67場路跑活動，涵蓋親子IP趣味路跑、梨山馬拉松、清水馬拉松、高美濕地路跑及萬人規模的舒跑杯，讓不同年齡層市民都能找到適合參與的路跑路線與賽事型態。
運動局提醒，為營造安全舒適的運動環境，活動設有醫療救護、補水及補給站，並呼籲跑者適時補給、量力而為，如有不適應立即向現場工作人員或緊急聯絡人求助，快樂運動、平安完賽。
