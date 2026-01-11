破紀錄1秒10萬 麗晨台中馬拉松逾萬人開跑

▲首屆麗晨台中馬拉松今日在中央球場舉行，逾萬人天光未亮、頂著寒洌氣候邁步開跑。（圖／主辦單位提供）

[NOWnews今日新聞] 首屆麗晨台中國際馬拉松今（11）日於台中中央球場開跑，吸引來自28個國家、逾萬名跑者參賽。賽事祭出全馬總冠軍16萬元獎金，更設有破全國紀錄加碼機制，每快一秒即加碼10萬元獎金，賽道並通過AIMS國際認證，賽事迴響熱烈，展現台中蓬勃的路跑風氣與城市運動能量。

麗晨建設王水樹總經理與台中市政府運動局長游志祥，攜手多家在地特色品牌代表為賽事揭開序幕。游志祥局長代表市長盧秀燕為跑者打氣加油，並感謝企業長期投入資源支持城市運動發展，也歡迎國內外跑者齊聚台中，在符合國際標準的賽道上，親身感受台中獨特城市風景與在地美食。

▲首屆麗晨台中國際馬拉松今（11）日於台中中央球場開跑，吸引來自28個國家、逾萬名跑者參賽。（圖／主辦單位提供）

本屆賽事國內外好手雲集，國內菁英包括2025年台北馬拉松國內男子組全馬冠軍施育佐、第二名周庭印，以及國內女子組全馬冠軍張芷瑄、半馬冠軍吳宛靜等人；海外則邀集來自肯亞的馬拉松常勝軍Peter Muriami Muthike，以及馬來西亞、日本、香港、越南、南非及美國等137名海外跑者參賽，國際陣容堅強，競賽水準備受矚目。

賽事成績揭曉，國際全馬男子組冠軍由肯亞選手Peter Muriami Muthike以2小時18分58秒奪下；國內男子組第一名則由古佳倫以2小時33分32秒完賽。古佳倫賽後表示，日前於台北馬拉松表現未如預期，此次在台中麗晨馬不論天氣或賽道條件皆感到舒適，得以全力發揮，跑出理想成績。

▲麗晨建設王水樹總經理與台中市政府運動局長游志祥，攜手多家在地特色品牌代表為賽事揭開序幕。（圖／主辦單位提供）

麗晨建設首度舉辦馬拉松賽事，同步啟動為期10年的長期賽事計畫，作為深耕臺中、回饋城市的長期承諾。多年來，麗晨持續投入臺中住宅市場，始終以打造安心生活的「家」為核心；此次透過馬拉松，將對「家的用心」延伸至城市尺度，期盼以穩定而持續的投入，陪伴臺中逐步累積屬於自己的運動文化與城市記憶。

同時，本次亦結合麗晨建設長期秉持的「讀書、運動、做公益」企業核心理念，落實於具體行動，邀請跑者將退還之計時晶片捐贈予十方啟能中心，讓馬拉松不僅止於競技活動，更成為串聯運動參與與社會關懷的重要平台。

