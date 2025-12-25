破萬人就醫還沒完？台灣19例重症、狠奪8嬰命 致命元兇竟是「1病毒」

實習記者藍子瑄／綜合報導

今年9例腸病毒死亡個案中，有8例皆感染伊科病毒11型，顯示其對嬰幼兒的致命威脅。（示意圖／PIXABAY）

今年全台腸病毒疫情來勢洶洶，累計已造成19例重症、9名嬰兒不幸死亡，其中多達8例與「伊科病毒11型」有關，成為今年最致命的腸病毒型別。即使目前已脫離流行期，醫界與疾管署仍提醒，社區傳播風險未消，尤其新生兒一旦感染，病程快、變化急，家長務必提高警覺。

根據疾管署資料顯示，第50週（12月7日至12月13日）全台腸病毒門急診就診人次仍高達1萬283人次，雖較前一週下降3.7%，但整體就醫量仍處高檔，顯示病毒仍在社區中持續流竄。

伊科病毒11型成最大殺手 今年8名嬰兒染疫亡

疾管署指出，今年累計的19例腸病毒重症中，以伊科病毒11型感染最多，共17例，其次為克沙奇A16型與克沙奇B5型，整體重症數更創下近6年同期新高。更令人憂心的是，今年9例腸病毒死亡個案中，有8例皆感染伊科病毒11型，顯示其對嬰幼兒的致命威脅。

疾管署說明，上（11）月新增1起死亡案例，中部一名僅1個月大的女嬰，因出現食慾與活力下降送醫，入住小兒加護病房後，短時間內出現意識改變與休克症狀，經全力搶救仍宣告不治，經檢驗確認為伊科病毒11型併發重症。

病程快又隱匿 伊科病毒更難防

醫師指出，伊科病毒11型與一般腸病毒不同，各年齡層皆可能感染，但症狀初期往往不明顯，卻可能在短時間內急速惡化，若未及時治療，恐引發心肌炎、肝炎、腦炎，甚至多重器官衰竭，嚴重時危及生命。

伊科病毒11型與一般腸病毒差異。（圖／疾管署提供）

新生兒出現「3警訊」 務必立刻送醫

對此，疾管署特別提醒，新生兒若出現以下3種症狀，務必儘速就醫：

1. 發燒或低體溫

2. 活力明顯下降

3. 食慾變差、喝奶量減少

此外，小兒科醫師施勝桓曾示警，今年腸病毒「不按牌理出牌」，新生兒特別容易演變為重症。呼籲家長務必落實勤洗手、戴口罩等防護措施，並在符合資格的情況下，讓幼兒接種腸病毒71型疫苗，以降低重症風險。

疾管署再次強調，雖然流行期已過，但腸病毒並未消失，家中若有新生兒或幼童，務必提高警覺，一有異狀就醫，才能及早搶救、避免憾事發生。

