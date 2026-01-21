破解台美關稅3謠言！ 賴清德：美方願投資五大信賴產業

兼任民進黨主席的總統賴清德主持中執會後，出席2026縣市首長提名記者會。(記者羅沛德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕台灣關稅談判完成協議，兼任民進黨主席的總統賴清德今(21日)強調，對美投資的2500億美元是企業自主赴美投資，政府信用保證的2500億美元不會使用現有信保基金，也絕不會排擠國內中小微企業所使用信保額度，而美方願促進投資我國的五大信賴產業，更進一步深化台美互利共榮的夥伴關係。

民進黨今天下午召開中執會。據發言人吳崢會後轉述，賴清德談到，在行政院副院長鄭麗君及談判代表團歷經9個月的努力下，已經在上週五順利完成與美國的關稅談判，並正式簽署台美投資合作備忘錄。

關於此次結果，賴清德說明，讓台灣的對等關稅調降至15%，且不疊加，條件跟日韓、歐盟相同；同時，我們是全球第一個獲得美國232條款最優惠待遇的國家，並成功爭取以「台灣模式」與美國展開供應鏈合作。感謝鄭麗君率領行政院談判團隊，在這段期間的辛苦努力，為台灣爭取到關鍵且具戰略意義的成果。

賴清德說，他要特別強調，「台灣模式」合作方式中，承諾對美投資的2500億美元，是由台灣企業直接、自主赴美投資，屬於企業因應全球布局的商業行為。至於政府扮演信用保證角色，支持銀行機構透過專業授信審查的2500億美元，為有意擴大投資布局的企業提供融資，不會使用現有信保基金。

賴清德指出，赴美投資的廠商國際設廠經驗豐富，也不一定需要政府的信用保證，就可以取得正常融資，因此絕不會排擠國內中小微企業所使用的信保額度。

賴清德強調，整體而言，此次談判成果，不僅有助台灣產業在國際布局上取得有利的地位，美方也表達願促進投資我國的五大信賴產業，更進一步深化台美互利共榮的夥伴關係。

賴清德並期盼，不分中央地方、朝野黨派，團結攜手，共同推動台灣經濟與國家整體發展，也要請全體黨公職持續傳遞正確資訊，用化繁為簡的方式，向社會大眾說明，讓國人安心、放心，讓台灣繼續進步發展。

