破解地方不實耳語！ 林國漳承諾「吃飯、讀冊免錢」全面延續

林國漳承諾「吃飯、讀冊免錢」全面延續。 圖：林國漳辦公室／提供

[Newtalk新聞] 近日各地紛紛討論營養午餐免費議題，地方耳語流傳宜蘭若政黨輪替後將取消教育福利。對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（9）日公開闢謠，允諾「吃飯免錢、讀冊免錢」的好政策不但會全面延續，更要精進品質。他強調，營養午餐的主軸應是「不只讓孩子吃飽，更要吃得健康、吃得有知識」，未來將透過制度改革與食農教育，讓政策品質再升級。

林國漳明確表示，關於取消福利的說法，完全是不實謠言，「只要是對孩子好的事，就沒有政黨之分。他承諾，吃飯免錢與讀冊免錢的福利絕對會繼續，請家長們百分之百放心。

林國漳指出，目前執行細節仍有進步空間，許多家長、孩子反映飯菜不夠熱導致胃口不佳，進而造成廚餘量過多、資源浪費。他說，他會成立「縣級營養午餐精進委員會」， 重新檢視招標策略，改善保溫與運輸設備，要讓孩子能「熱熱吃飯」，好吃、溫度夠，孩子自然願意吃完，從根本降低廚餘量。

林國漳並說，他主張優先選用宜蘭在地、有機食材，並將午餐結合「食農教育」，讓孩子在用餐時，能了解在地農業、學會珍惜食物。他強調：「營養午餐要吃出健康、吃出知識，讓對孩子好的事，一年比一年做得更好。」

