破解城市廢棄物管理難題 國研盃智慧機械競賽徵件

「國研盃智慧機械競賽」，邀請全臺大專院校學生以工程創意提出城市廢棄物管理的解方。

為回應「廢棄物分類與收集」這項全球關注的議題，國科會轄下國家實驗研究院國家儀器科技研究中心攜手美國機械工程師學會（ASME）臺灣分會舉辦「國研盃智慧機械競賽」，邀請全臺大專院校學生以工程創意提出城市廢棄物管理的解方。活動即日起至2026年3月16日開放報名，競賽將於2026年3月28日在國立成功大學機械系館（臺南市東區大學路1號）舉行，最高獎金達5萬元。

國研院國儀中心表示，本次「國研盃智慧機械競賽」依美國機械工程師學會既有競賽主題與規則辦理，分為「設計競賽」與「演講競賽」兩大項。2026年「設計競賽」以「水泥叢林穿梭的靈活清道夫」（Waste Collection Challenge）為題，要求參賽隊伍設計、製作並測試一套多功能廢棄物收集裝置。裝置需能快速、精準地穿梭於模擬城市環境的多種地形，執行垃圾與回收物的分類與收集，並將其運送至指定的回收中心或垃圾場完成傾倒。同時，操作必須符合法規與安全規範，避免造成財物損壞或廢棄物外洩。評分重點將涵蓋分類處理準確度、裝置尺寸與動力需求等綜合表現。

另一項「演講競賽」則不限制主題，但內容需與機械領域相關，且全程以英文發表。評審將聚焦參賽者對機械議題的觀察與分析能力，以及研究成果的呈現技巧。國研院國儀中心期盼藉由該競賽，鼓勵學生在國際舞臺展現專業與自信，同時提升英文簡報與口語表達能力。

「國研盃智慧機械競賽」由國研院國儀中心與美國機械工程師學會臺灣分會合作舉辦已逾十年，已成為國內儀器科技領域最具代表性的基礎交流平臺。透過競賽，引導學生從日常情境中發掘需求，激發對智慧機械的興趣與創新思維。為擴大競賽影響力、營造更完善的育才環境，國研院國儀中心邀請企業與團體共同參與，支持具儀器科技熱忱的年輕學子，培育未來推動產業升級、提升國家競爭力的科技人才。競賽最新資訊可上官網查詢。