破解平板密碼！動員600警.調閱3千監視器發現解鎖手勢

台北市 / 綜合報導

為了偵辦張文隨機攻擊案，檢警不僅調閱超過3千隻監視器、進行20萬筆數位資料分析，查訪140名和與張文接觸過的人，動員600名警力，甚至還與3名犯罪心理專家合作，要找出犯案動機。其中，張文的平板筆電一度破解不了，讓辦案陷入膠著，但鷹眼小組在其中一支監視器，從張文刷平板的手勢，成功解碼。

筆電平板原廠解不了的，竟然是這個動作讓警方找到答案，張文案發前到台北車站場勘，他拿出平板點了點跳到桌面，警方的鷹眼，從手勢近而破解密碼，張文隨機攻擊案震驚社會，為了還原更多犯案動機，檢警蒐證查訪偵辦馬不停蹄，調閱超過3千隻監視器，從通聯網路活動等等，進行20萬筆數位資料分析，查訪140名和與張文接觸過的人，不僅動員600名警力，還與犯罪心理專家學者合作，要找出張文的犯案動機。

廣告 廣告

銘傳大學犯罪防治學系所主任黃富源(110.02.24)說：「因為那些犯罪者或是，幹下比較震撼社會案件的人，都是急於想要在黑道江湖上出名的。」除了專長刑事政策，犯罪心理學等的教授黃富源，還有中央警察大學教授許福生，中正大學犯罪防治學系教授許華孚，最後鑑定張文屬於高度計畫性的表達式犯罪。

記者張權說：「張文隨機攻擊案發生之後，捷運站，車站內部，隨處可見員警值勤站崗，警方投入大量警力，就是為了能更快處理突發狀況。」警政署保一總隊，台北市保安大隊，轄區各分局以及捷運警察，至今捷運站執勤警力，每天仍高達760名。

台北市警察局長李西河說：「(張文)他未與他人接觸，無境外或可疑的資金挹注，長期的規劃，屬於單獨作案，這種暴力的犯罪的行為。」而台北市警察局長李西河，在記者會之後退休，似乎也象徵對張文案交出一張成績單。

原始連結







更多華視新聞報導

北捷隨機攻擊案偵結！ 凶嫌張文身亡北檢依法不起訴 確認無共犯、墜樓是自殺

警揭張文「4大行動」！ 隨機攻擊.滅證「已無回頭路」

隨機攻擊捨己救人！北捷「余家昶紀念碑」致敬英雄

