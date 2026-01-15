破解張文手機！曾搜尋鄭捷512次、狂存殺人影片

記者游濤、鄭翔仁／台北報導

張文案偵結，檢調查出張文經過縝密計畫場勘，但關鍵在11月北車場勘時，他使用蘋果平板的手勢、被檢警破解密碼，發現雲端「殺人計畫書」。2023年萌生犯意，頻頻搜尋「隨機殺人」、「鄭捷」、「中捷」等關鍵字，甚至他國隨機攻擊案，高達1810筆紀錄，光鄭捷512次，9月創建「Dead」資料夾，存放分屍兇殺案的照片，大學同學證稱，張文曾提及想在死之前幹一票大的，令人不寒而慄。

張文在去年11/17就曾經到北車場勘，而手上的平板更是破案關鍵。

隨著張文案偵結，警方也正式曝光全新影像，原來張文在去年11月17日就曾經到台北車站場勘，而當時他手上這塊平板更是破案關鍵。

台北市刑大大隊長盧俊宏：「我們也解碼了他的密碼，他的手勢，從他的手勢破解密碼。」

警方煞費苦心，透過手勢破解張文平版電腦，驚見恐怖犯案計畫，而張文也都照著計劃進行，12月19日在條通縱火後，身穿黑色短袖騎車，這是第一次變裝，隨後換成灰色連身雨衣，帶著汽油彈來到北捷，犯案時又第三度變裝，這回戴上防毒面具+短袖，等到做案完畢，立刻穿起米色外套，裝作路人前往旅館，最後第五度變裝則是在中山區換上戰鬥服，展開第二波大屠殺。

張文多次變裝。

台北市刑大大隊長盧俊宏：「張嫌在113年6月開始，有搜尋隨機殺人的關鍵字。」

張文犯案心思太過細膩，於是警方也針對他的搜尋紀錄進行全面清查，赫然發現張文搜尋過隨機殺人、縱火、謀殺等關鍵字，次數高達1810次，其中與鄭捷相關的紀錄更高達512筆，就連中捷傷人案的兇嫌洪淨也是他的研究對象，更恐怖的是張文還創立個別資料夾，蒐集滿滿殺人影片，對暴力的欣賞可見一斑。

警方清查張文的網路搜尋紀錄，發現搜尋過隨機殺人、縱火、謀殺等關鍵字，次數高達1810次，更在北車縱火後查詢新聞、觀賞「犯案成果」。

台北市刑大大隊長盧俊宏：「他的資金大部分都來自他母親的資助，還有他的工作所得。」

資金部分，警方也全面清查帳戶金流，發現張文自從112年失業後就將帳戶裡62萬全數領出，後續2年間媽媽又資助33萬多元，等於張文可動用資金，高達96萬7000多元，但誰也想不到這筆錢沒給張文帶來快樂，反倒醞釀了恐怖攻擊，最終奪走4條人命。

