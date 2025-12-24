破解張文黑盒子 專家分析恐需費時數月

記者徐湘芸、鄭翔仁／台北報導

警方在張文燒毀的租屋處內，發現筆電殘骸且硬碟完整，目前已經送刑事局解密中。據了解，張文使用是頂級高規款的電競筆電，以市面上價格來看約9到12萬元不等，不過硬碟有數位加密，因此讓專案小組破解陷入困境，專家分析，警方只能透過第三方破解，加上硬碟容量大，恐怕需要費時數月時間才有可能解密。

張文在北車隨機殺人前，燒毀在北車附近的租屋處，但警方仍在火場中發現筆電的殘骸，且電腦硬碟仍完整，目前已經送刑事局解密中。

張文犯案前幾天搬到中山站旁的旅館，屋內凌亂卻未見電子產品，之後更一把火燒掉租屋處，警方在剩餘的殘跡中找到被燒毀的筆電，張文似乎想將一切抹滅，但仍百密一疏。

被張文燒毀的就是這款頂級的電競筆電，性能相當高級，不過價格也比一般文書筆電貴很多，依據儲存空間2TB上市近12萬元、1TB也要9萬左右，據了解張文筆電型號是2023年推出的，使用1TB起跳的SSD固態硬碟，張文如何取得或是購買？對於當時工作不穩定、收入又靠家裡金援，應該是筆不小負擔，而目前硬碟也送到刑事局進行解密。

張文使用的電競筆電，性能相當高級，價格也比一般文書筆電貴很多。

3C專家林小旭：「以目前資料加密來說的話，所需要破解的時間會比以往來的更長，這顆硬碟再加上它的環境來說，破解可能至少都要好幾個月，才能夠得到相關的資訊。」

因為硬碟容量大，加上數位加密，破解可說是陷入窘境，專案小組雖然向原廠和微軟求助，但專家分析以商業角度而言，警方無疑碰壁，只能透過第三方或暴力破解，逐一測試48字元數字密碼。

3C專家林小旭：「解密的這個動作都是由電腦程式不斷去試、一直去試，所以你看連這個動作，光是電腦去做，不是人工去做喔，都要好幾個月、好幾年。」

張文在北車、中山站隨機殺人，共釀4死（含兇嫌）11傷。

另外網紅四叉貓從張文大專研究計畫書，發現他有使用神秘社團軟體Discord，不過這款軟體隱密性高，而且是匿名聊天，想要拿到通訊資料也很困難，不過硬碟沒被燒毀就還有希望，就盼能破解張文黑盒子，找到犯案動機。

