破解悠遊卡「賺快錢」 高中妹82萬分3萬買書考大學！母痛心：以為她想通了

今年1月，北市一名18歲董姓女高中生涉嫌與2名未成年男子破解悠遊卡偽造退費，男子稱如此才能「賺快錢」，原先遭起訴69萬餘元，不過士林地院9日開庭時，檢方依北捷補件將涉案卡片增至21張、金額共82萬2060元；雖然董女當庭認罪，稱自己實際僅分得2至3萬元，不過檢察官仍依偽造有價證券、詐欺等罪起訴。然而離開法院時，董女母親也趕緊向前遮住女兒，請求媒體別曝光她，哽咽表示，原以為女兒終於想通花錢買書考大學，未料這些費用竟是不當手法。

根據起訴書指出，18歲董女與鄭姓少年今年1月以「科技賺快錢」，鄭男購買已被破譯的悠遊卡原始檔與空白IC卡，利用手機內建NFC讀寫器，搭配APP「MCT」將原始檔寫入空白卡；輸入特定代碼後偽造成具「TPASS 2.0」月票功能票卡，並找董女及另名黃男至北捷自動售票加值機（AVM）反覆操作退費，機器誤判後即可將金額灌入票卡。

3人獲得金錢後，黃男負責將部分金額轉為遊戲點數，後於網路販售換現金、流入市面，黃男於庭上坦承抗辯其僅是「代購」，鄭姓少年也承認曾操作退費，但辯稱基於「好奇測試」不知觸法；至於董女，聲稱是拿鄭男給的退款儲值金額購買遊戲點數，後續則交由鄭男販售作為日常開銷。

不過董女事後表示後期追加的卡片「不是我做的」，強調自己被鄭男教唆，至於法官追問3人如何分帳，她回應「我只拿到2、3萬，其他都在鄭那邊。」董女表示，自己願意提出15萬元與北捷調解，不過檢察官認為，董女已經成年，卻與未成年少年共謀犯案，對犯行僅部分承認，態度消極。

法官指出，犯案金額雖然不算龐大，但手法一旦擴散恐造成重大風險，因此依偽造有價證券、詐欺等罪將董女起訴，2名少年則依規定移送少年法院；對此北捷告訴代理人表示，此行未獲公司授權，不過公司尊重法院量刑，若調解順利、悔意明確，願意給年輕人一次機會，法官才改以簡式審判程序審理。

而根據《ETtoday》報導，庭後董女在母親陪同下步出法院，遇上媒體拍攝時立刻衝向前擋住女兒，懇求不要曝光，哽咽表示其為單親家庭，為了讓女兒念私校一直在外工作，未料女兒高一升高二時在網路遊戲結識鄭男成為情侶，女兒開始叛逆、休學，自責道「都是我不好，沒顧好她」。

不過董母表示，女兒分到錢後，回家告訴她買了考大學相關用書，原以為女兒「想通了」，卻沒想到這些費用竟是非法手段；董母無奈表示，現在的年輕人在網路上玩遊戲，便隨意稱對方是自己的男女朋友，「真的不知道孩子是怎麼走歪的」。而目前全案訂於月底宣判。



