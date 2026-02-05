破解手機面部識別 竊賊偷光百萬帳戶

最近一起案例顯示，犯罪分子針對海灘上的衝浪者和遊客，趁其不備時，盜竊手機、銀行卡。嫌犯能夠迅速破解手機面部識別系統，並訪問各類應用程式，瞬間清空手機上的銀行帳戶、加密貨幣等所有資產；甚至還利用受害者的手機，批准銀行卡高額消費，涉案金額高達100萬美元。

據KESQ等多家媒體報導，聯邦檢察官稱，56歲的橙縣居民卡米爾（Moundir Kamil，音譯），是這起涉案金額高達百萬美元的詐騙案主謀，主要目標是正在海上的衝浪者以及海灘遊客。法庭文件披露，犯罪分子的作案手法是趁受害者在海中遊泳時，從車內盜走銀行卡以及手機，再將手機內的APP帳戶洗劫一空。卡米爾已認罪，承認共謀實施銀行詐騙、企圖實施銀行詐騙以及嚴重身分盜竊等三項罪名，另外還有兩名被告Jordan Adams、Jennifer Pruneda也對相同罪名認罪。

法庭文件指出，這個犯罪團夥在馬里布（Malibu）、曼哈頓灘（Manhattan Beach）及聖地牙哥縣等海灘尋找作案目標。通常，其中一名團夥成員會暗中監視衝浪者，確定被害人下水前將車鑰匙藏放的位置；海灘上另一名同夥負責確認衝浪者已入水，並發出信號，讓另一名同夥偷鑰匙並撬開車門盜竊。

犯罪分子拿到車內錢包和手機後，就將這些物品交給團夥主謀卡米爾。後者能夠破解臉部辨識軟體，並查尋手機上的各類應用程式。

檢察官指出，趁著衝浪者被鎖在車外，犯罪分子利用這段時間，迅速清空他們的銀行帳戶、投資資產、加密貨幣錢包、以及其他儲存平台上的所有資金。文件顯示，團夥成員還使用信用卡在高端奢侈品店內消費，包括香奈兒、蘋果電子產品等，當信用卡公司致電核查消費是否有詐欺活動時，竊賊通常會接聽電話並表示批准這些高額交易。

2021年4月至2022年12月期間，卡米爾利用被盜的銀行卡購買高端奢侈品和昂貴電子產品，然後再將這些商品轉售換取現金。檢察官表示，卡米爾在這些詐騙案中給多家金融機構造成97萬9772美元的損失。

卡米爾被捕時，持有數百張身分盜竊受害者的信用卡、銀行簽帳卡照片。檢方請求判處其６年３個月監禁，並要求支付超過100萬美元的賠償金及相關費用。卡米爾的律師在量刑聽證會後拒絕對案件置評，同案其他兩名被告先前已認罪，但更多資訊已被封存。

法庭文件顯示，卡米爾為摩洛哥籍人士，其在美國的合法身分尚不明確，有多項犯罪記錄。2011年，卡米爾曾盜用房地產大亨Donald Bren身分，騙取價值超過100美元的退稅支票；他還因在橙縣犯下系列銀行搶劫案，被判入獄30個月。

聯邦檢察官在量刑文件中寫道，被告每項犯罪記錄，包括銀行搶劫、詐騙、竊取財物以及車輛盜竊，均與盜竊和詐騙行為有關。此外，他還有一起未決案件，涉及重大盜竊和二級入室盜竊罪，該罪行是在當前案件監督釋放期間犯下。即便處於受監督和定位監控狀態，也未能阻止他與同夥實施相同的犯罪行為。

