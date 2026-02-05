破解李貞秀「避重就輕的詭辯」翁達瑞：重點是雙重國籍、知法犯法

民眾黨中配立委李貞秀李貞秀表示，自己曾經赴中嘗試放棄中華人民共和國國籍，但遭到拒絕。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中國籍配偶李貞秀近日赴立法院宣誓就職民眾黨不分區立委，她的國籍爭議持續延燒，筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮發文寫道：「要證明李貞秀不具擔任立委的資格，先要把事實搞清楚，才能有效破解民眾黨的詭辯。李貞秀說了兩件事，都是避重就輕的詭辯：1、她未曾持有中國護照。2、中國不讓她放棄國籍。許多人對李貞秀說的兩個詭辯高度存疑，但反駁的說詞都搞錯了，反而落入民眾黨的詭辯陷阱。即便這兩件事都是事實，李貞秀仍然不能擔任民眾黨的不分區立委。」

廣告 廣告

針對「未持有中國護照」，翁達瑞指出：「中國政府佯裝台灣是既有領土，把中國人到台灣定位為國內旅遊，不需要使用護照。台灣人到中國也算國內旅遊，一樣不需要使用護照。問題是，台灣與中國就是互不隸屬的兩個國家，人民來往不使用護照，也要有替代的旅行文件。當年李貞秀嫁到台灣，只憑『大通證』就可從中國出境。飛抵台灣後，只要李貞秀也有『入台證』就能進入台灣。李貞秀不需持有中國護照。」

翁達瑞續指，取得台灣籍之後，若李貞秀要回中國，可直接持台灣護照出境，再用原來的「大通證」或另外申請「台胞證」入境中國。同樣的，李貞秀不需持有中國護照。李貞秀未曾持有中國護照是真的，因為她用的是替代的旅行文件。嫁到台灣時，她是中國的公民，所以必需從中國政府取得「大通證」出境，也要向台灣政府申領「入台證」入境。至於「無法放棄中國籍」，中國政府不承認雙重國籍。若海關人員發現中國人取得外國籍，一定會強迫他們放棄中國籍。

翁達瑞提到：「我有一個中國同事已經取得美國籍，並持美國護照回國，也順利入境。未料在出境時，他被帶到小房間，被迫填表放棄中國籍，否則無法出境。放棄了中國籍之後，我的同事就不能在中國繼承財產，不能買賣房地產，不能擁有銀行戶頭，不能就業工作⋯⋯。許多中國人移民外國，但只取得居留權，不願歸化為當地公民，就是為了保有中國籍的方便。取得外國籍的中國人可輕易放棄中國籍，甚至不放棄還不行，但歸化台灣籍的中國人例外！」

翁達瑞指稱：「在放棄中國籍的申請表，當事人要填寫外國護照的相關資料，並出示外國護照正本。若李貞秀要申請放棄中國籍，她就要填寫台灣護照的相關資料，出示台灣護照正本。如前所述，中國佯裝台灣是既有領土，不承認台灣護照是外國護照。因此，李貞秀填寫的放棄國籍申請書無效，出示的台灣護照也不被承認。李貞秀無法放棄中國籍是真的，所以一直持有中國與台灣的雙重國籍。李貞秀從未持有中國護照，但她仍是中國公民。」

翁達瑞強調：「李貞秀無法放棄中國籍，剛好證明她持有雙重國籍。不用反駁李貞秀未持有中國護照的說法，也不用反駁李貞秀無法放棄中國籍的說法，因為這兩個說法是事實。反駁這兩個符合事實的說法，反陷入民眾黨的詭辯陷阱，模糊李貞秀不具擔任立委資格的焦點。李貞秀持有雙重國籍是鐵的事實。依照國籍法的規定，李貞秀不能出任立法委員。搞清事實後，我們才能聚焦民眾黨的知法犯法：提名具有雙重國籍的李貞秀擔任不分區立委！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

自家文件打臉！陳培瑜拿蘇子喬對照：民眾黨別再裝不懂《國籍法》

李貞秀口誤稱「只有中華人民共和國國籍」！陳揮文批：這程度怎麼當立委？