破解民眾對低劑量電腦斷層LDCT肺癌篩檢的五大迷思！哪些人適合做篩檢？

作者 / 張中維藥師





肺癌已連續多年蟬聯台灣十大癌症死因之首，好消息是，透過低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，可以在症狀出現前及早揪出早期肺癌，提升治癒機會。2025年起，國健署擴大公費篩檢對象，許多民眾也開始思考：我需要做LDCT嗎？做了有什麼風險？本篇文章整理有關LDCT常見五大問題，幫助你更安心做決定。

問題一：什麼是LDCT？跟胸部X光有什麼不同？

低劑量電腦斷層（Low-Dose Computed Tomography，簡稱LDCT）是一種專為肺癌篩檢設計的影像檢查技術，其輻射劑量僅為傳統電腦斷層（CT）的約1/5至1/7，且檢查時間短，僅需數分鐘即可完成。LDCT透過多層次、高解析度的掃描，能夠清楚捕捉肺部的細微變化，尤其擅長發現小於1公分的病灶，這是傳統胸部X光所難以達到的精度。

相較之下，胸部X光的解析度有限，尤其對於早期肺癌這類體積小、症狀不明顯的病灶，常因死角或影像重疊而漏診。LDCT不僅視野完整，還能同時辨別軟組織與結構異常，讓早期肺癌不再輕易被忽略。





根據台灣國健署統計，自LDCT納入公費肺癌篩檢以來，在接受篩檢的確診個案中，高達83%屬於第0期或第1期的早期肺癌。這對患者預後有極大助益，因為早期肺癌的五年相對存活率可達94.5%，而第四期患者的存活率則僅剩12.6%。可見，及早透過LDCT發現肺癌，將大幅提高治癒機會與生命存活率，是改變病程關鍵的一步。

問題二：誰適合接受LDCT？公費篩檢怎麼申請？

依據國健署最新規定，自2025年起，具以下條件者每兩年可享一次免費LDCT檢查：

重度吸菸者：年齡50-74歲，有20包/年吸菸史，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者

有肺癌家族史者：男性45歲、女性40歲起即可申請

補助資格可向健保特約醫療院所洽詢，檢查需經醫師評估後安排。

問題三：LDCT有輻射風險，真的安全嗎？

LDCT的單次輻射劑量約為1至1.5毫西弗，只略高於胸部X光（0.1毫西弗），但遠低於傳統胸部電腦斷層（5至7毫西弗）。實際風險極低，根據美國醫學物理協會建議，只要年總劑量低於100毫西弗，可忽略其輻射風險。

問題四：LDCT篩檢發現異常一定是癌症嗎？會不會做白工？

許多民眾擔心，LDCT篩檢如果顯示「異常」，是否就代表罹患肺癌？其實不然。低劑量電腦斷層的設計目的在於提早發現潛在病灶，因此其靈敏度極高，這也意味著它可能會偵測到許多非癌性的肺部結節。根據大型研究如美國「國家肺癌篩檢試驗」（NLST）顯示，LDCT的偽陽性率相當高，約有96%的異常結果最終並非肺癌，而是屬於良性變化，例如鈣化結節、發炎後纖維化或舊病灶。





當篩檢結果出現異常時，醫師會根據病灶的大小、形狀、位置與過往影像比較，判斷是否需要追蹤、進一步檢查或轉介胸腔科醫師評估，而非立即進行穿刺或手術等侵入性處置。這類後續管理多數以影像追蹤為主，其風險與負擔相對可控，能有效降低過度治療的可能。





因此，LDCT出現異常並不等於罹癌，也不表示「檢查白做了」。反之，它提醒我們應該更謹慎關注肺部健康，並依照專業醫療建議定期追蹤。篩檢的本質並非診斷，而是一道守門機制，幫助我們在症狀尚未出現時就及早介入，爭取更高的治癒率與治療選擇空間。理解這一點，有助於降低不必要的焦慮，也讓我們更理性看待LDCT篩檢的價值。

問題五：有哪些人不建議做LDCT？

儘管LDCT是一項對高風險族群具有明顯益處的肺癌篩檢工具，但並非每個人都適合進行此檢查。以下幾類族群，建議避免或暫緩接受LDCT，應由臨床醫師評估，改採其他適當的診斷方式或影像檢查。

孕婦：因為胎兒對輻射特別敏感，即使LDCT輻射劑量相對低，也不建議進行此項檢查，應優先考慮對胎兒安全無虞的替代方案。 過去一年曾做過胸部電腦斷層：過去一年內曾接受胸部電腦斷層檢查者，如無新增症狀或醫療需要，也應暫緩重複檢查，以避免不必要的輻射累積風險。 一個月內有咳血、體重快速減輕等肺癌症狀：若民眾近期出現咳血、不明原因體重快速減輕（如一個月內減少6公斤以上）或胸部X光已有明顯異常病灶，則應視為「疑似症狀個案」，優先進行臨床診斷與進一步檢查，而非以篩檢為初步處置方式。 曾確診或治療過肺癌者：曾確診或接受過肺癌治療的患者，不適用於LDCT篩檢目的，應由主治醫師依據個別病況進行後續監測或追蹤安排。 無法接受侵入性檢查（如胸腔穿刺、手術）者：無法接受侵入性診斷或治療者（如胸腔穿刺、手術等），即使檢查發現異常病灶，若後續無法處理，也不建議進行LDCT篩檢，以免產生不必要的焦慮與醫療資源浪費。





在考慮是否接受LDCT檢查前，建議與醫師充分溝通自身健康狀況與風險因子，由專業醫療人員協助評估是否為篩檢的適當對象。這不僅有助於避免潛在風險，也確保資源能用在真正需要的人身上。





肺癌是一種進展快速但潛伏期長的疾病。LDCT肺癌篩檢並非萬靈丹，但對於高風險族群而言，是扭轉命運的重要機會。若你或家人符合篩檢條件，不妨趁早與醫師討論，共同做出最適合的健康決策。



