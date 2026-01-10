破解減重迷思，健康減重不復胖！胃腸專科醫師圖文解說

隨著大家對健康越來越重視，體重控制成為首要課題，再加上醫學不斷進步，從外科手術再到內視鏡手術，不僅手術成效佳，安全性也有所提升。不過醫師提醒，減重手術只是其中一個工具，若術後沒有配合進行飲食與生活習慣的改變，還是有很高機率復胖，反而喪失原先進行減重手術的意義。

「有位30多歲的女性，BMI在30左右，除了生活習慣的調整，也求助過中醫，甚至是近年很流行的減重針也都嘗試過了，但沒有達到理想的效果。」亞東紀念醫院肝膽胃腸科鍾承軒醫師表示，「患者希望避免肥胖相關併發症，但因朋友接受外科手術後，出現營養不良的狀況，因此不想接受侵入性較高的減重手術。」

廣告 廣告

經過討論後，患者決定接受胃鏡減重治療「無痕胃拉提」（或稱「內視鏡胃袖狀縫合術」）。鍾承軒醫師說，患者的配合度非常高，術前便依照我們的建議調整飲食和運動的習慣，術後也持續維持。術後半年，她的BMI從30降至27，術後一年更進一步降至24，鍾承軒醫師說，這些改變讓她很有信心，精神明顯改善，原本穿寬鬆衣服就診到後來緊身衣都敢穿，非常開心。

臨床上常見到一些錯誤的減重觀念，例如許多肥胖患者對於減重手術的期待過高，希望能夠透過手術達到快速且持久的體重控制。鍾承軒醫師說，事實上，不論是藥物治療、外科手術，還是較新穎的「無痕胃拉提」(或稱「內視鏡胃袖狀縫合術」）等，這些方法都只是輔助，患者仍需要配合長期的生活習慣和飲食調整，才能達到有效的體重控制。

減重手術迷思破解

「的確，減重手術能夠達到顯著的體重減輕效果，但是如果沒有搭配生活、飲食調整，仍然可能復胖。」鍾承軒醫師說，「如果抱持過高的期待，卻無法達到預期的減重效果，可能感到失望和沮喪。此外，也提醒民眾，外科減重手術屬於侵入性較高且不可逆的治療，術後可能因為正常腸胃道構造的改變而出現長期的併發症，如胃食道逆流、缺鐵性貧血、腹瀉等。」

至於對減重計畫該抱持甚麼樣的正確觀念才能瘦得健康又不復胖，鍾承軒醫師建議，必須從體重過重背後的原因著手；造成肥胖的原因包括基因、內分泌失調、藥物副作用、單純的生活習慣不佳、心因性等等，必須針對背後原因進行分析，才能真正的對症治療，幫助患者健康減重不復胖。

「來求診的肥胖患者大部分與飲食、生活有關。」鍾承軒醫師說，「現代化的生活相當忙碌，經常久坐、缺乏運動，又容易接觸到各種美食、甜點、糖飲，而漸漸導致肥胖。」

針對肥胖原因，擬定合適的治療計畫

面對想要減重的患者，一般會先了解希望控制體重的動機與期待。鍾承軒醫師說，我們會向患者解釋肥胖相關的合併症，例如胃食道逆流、脂肪肝、心血管疾病、腦血管疾病等，而且許多癌症與肥胖有關。我們要讓患者理解，控制體重的目的是為了健康，而不僅僅是外觀。

了解肥胖原因，健康減重不復胖

接下來會重新檢視患者的飲食與生活習慣，先從健康飲食以及規律運動著手，當這些比較保守的方法都無法發揮效果，但自己仍有強烈的減重意願時，再來採用積極的控制手段。

鍾承軒醫師說，減重方式可以分為藥物與手術兩大類，藥物可能會有噁心、腹脹等副作用，有效期間為六到十二個月；至於手術則有傳統外科開刀與比較新穎的內視鏡體表無傷口微創方式，必須透過與專業醫師的討論，醫病共同決定採用何種方式進行。

「無痕胃拉提」，學名稱為「內視鏡胃袖狀縫合術」(Endoscopic Sleeve Gastroplasty, ESG），也就是在胃鏡器械前端前加裝「內視鏡縫合系統」，進入胃部後在不破壞任何胃部組織的狀況下，將胃像荷包一樣摺疊縫合起來，可以縮小六到七成的胃部體積，進而降低食量以及延緩胃排空的效果達到減重目的。鍾承軒醫師也指出，與傳統減重手術相較，「無痕胃拉提」經由自然孔道口腔進入，身體表面沒有傷口，一般只需一個半小時左右即可完成，甚至上午手術下午即可出院，顯示手術破壞程度極低，安全性相對傳統外科減重手術也提高許多。

無痕胃拉提步驟

「無痕胃拉提」侵入性相當低，鍾承軒醫師指出，如果是第三級肥胖(BMI數值在35到40)以上者，通常會合併許多慢性病，外科減重及麻醉風險較高，胃鏡減重手術「無痕胃拉提」是可以參考的選項。

最後，鍾承軒醫師強調，對於想要減重的人來說，無論是藥物、內外科減重手術等，都只是其中一個達到目的的工具，但如果沒有做好生活習慣、飲食習慣的調整，事實上都還是會面臨復胖的風險。

以及選擇有完善相關科別的大醫院，尋求專業醫師的意見，進行醫病共決。

他在兩年前就曾協助一位50歲左右的老師進行「無痕胃拉提」，但患者因為工作壓力的關係，心情不好的時候會比較容易靠吃東西排解憂鬱的情緒，因此，做完手術之後BMI也僅從33下降至32而已，呈現停滯狀態，甚至開始復胖。病患再度回到門診，經過醫療團隊以胃鏡進行檢查，發現先前所縫合的位置已有繃開狀況，研判為飲食不當所導致；為此，醫療團隊經過與患者討論，決定進行第二次「無痕胃拉提」，同時從術前就強化病患的飲食控制動力，手術執行完一週，體重就減少了五公斤，因此生活型態的調整是非常重要的，而且顯示「無痕胃拉提」是可以有效且安全地重複施作的。

筆記重點整理