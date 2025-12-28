破解癌細胞弱點！清大研發「代謝雙重打擊」腫瘤自我毀滅

生活中心／程正邦報導

清華大學生科系教授王雯靜（右）與博士後研究員陳粲然提出「GSH–PKM2–SLC7A11」代謝軸線，為誘導癌細胞自我崩解提供新的治療策略。（圖／清華大學提供）

長久以來，抗氧化劑被大眾視為守護健康的盾牌，但對於狡猾的癌細胞而言，這面盾牌竟是它們賴以生存的「護身符」。國立清華大學生命科學系王雯靜教授領導的研究團隊，近日發表了一項顛覆傳統認知的研究成果，成功解析癌細胞如何利用人體內常見的抗氧化物「穀胱甘肽（GSH）」來維持代謝平衡。團隊研發出一套「雙重打擊」策略，能精準切斷癌細胞的後勤並破壞其能量開關，誘發癌細胞產生「鐵死亡（Ferroptosis）」進而崩解。這項突破性的研究已正式刊登於國際權威期刊《Advanced Science》，為精準醫療開拓了全新路徑。

廣告 廣告

煞車失靈與油門加速：揭開「GSH-PKM2」的代謝陰謀

這項研究的核心在於一種名為「丙酮酸激酶M2（PKM2）」的代謝酵素。王雯靜教授解釋，PKM2就像是細胞的能量開關，而穀胱甘肽（GSH）會與之結合，使其維持在最高效率的「四聚體」狀態，支撐癌細胞快速生長所需的大量能量。

研究團隊以生動的「駕駛車輛」作為比喻：當科學家精準操控代謝路徑，撤走穀胱甘肽的保護時，癌細胞一方面失去了抗氧化的「煞車」防禦，另一方面卻又被迫讓 PKM2 像「油門」般持續高速運轉。在這種極端的代謝失衡下，癌細胞會因承受過高的脂質氧化壓力，最終觸發「鐵死亡」機制，在實驗動物體內成功抑制了腫瘤擴張。

清華大學生科系教授王雯靜（前）與博士後研究員陳粲然提出「GSH–PKM2–SLC7A11」代謝軸線，為誘導癌細胞自我崩解提供新的治療策略。（圖／清華大學提供）

大數據揭密後勤補給：SLC7A11 分子成癌症惡化關鍵

研究的第一作者、清大與大阪大學雙聯博士陳粲然指出，透過癌症大數據分析，團隊鎖定了另一名「共犯」——分子 SLC7A11。這個分子扮演著癌細胞的後勤部長，專門負責製造並供應穀胱甘肽。數據顯示，SLC7A11 的表現量越高，癌細胞的耐受力就越強，病患的預後也越差。

團隊藉此提出了「GSH–PKM2–SLC7A11」這一關鍵代謝軸線。透過同步輻射研究中心的技術支援，研究小組首次解析出 PKM2 與穀胱甘肽結合的立體結構，這如同掌握了癌細胞關鍵蛋白的「結構開關」鑰匙，讓未來開發標靶藥物時能有更精確的導航。

台灣之光！跨國合作閃耀國際學術舞台

這項耗時多年的研究是典型的跨國、跨領域合作結晶。團隊結合了結構生物學、細胞實驗及動物模型，與中研院、陽明交通大學、長庚大學以及日本大阪大學等多方專家協力完成。這項成果不僅讓陳粲然榮獲第19屆亞洲結晶學會議（AsCA 2025）的「Rising Star Award」，更在同步輻射研究中心用戶年會獲頒「台灣之光獎」。

作為台灣首位取得清大與大阪大學雙聯博士的學生，陳粲然表示，跨國的研究環境啟發了他在代謝路徑上的靈活思考。王雯靜教授則強調，這項研究揭示了抗氧化劑在癌症中的「雙面性」，未來若能精準阻斷這條代謝軸線，將有望開發出更具殺傷力且低副作用的新型抗癌療法，讓「誘發癌細胞自殺」不再只是科學幻想。

更多三立新聞網報導

遭指「統戰樣板」獲千萬資助！館長怒開吉：我跟沈伯洋一樣只是正當台商

消失的倒數聲？中國多地急喊卡跨年活動 洋節禁令再起

《慶餘年》太子洗刷「性醜聞」冤屈 幕後黑手竟是兒時玩伴

快更新！iOS 26.2「增強安全提示」 搶先國家級警報成保命關鍵

