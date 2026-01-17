破解藍白掏空論！張惇涵「海外布局非取代台灣」：美光也沒變「台光」

記者劉秀敏／台北報導

行政院秘書長張惇涵（圖／行政院提供）

台美關稅談判結果16日出爐，台灣取得對等關稅調降為15%且不疊加之外，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇，然而藍白陣營仍質疑「台灣模式」對美投資是「掏空台灣」。對此，行政院秘書長張惇涵直言，美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，並將台灣設定為高效能運算的晶片產出、測試及先進封裝關鍵據點，「美」光也沒有變「台」光。

張惇涵16日晚間發文表示，台美關稅談判有了階段性的成果，鄭麗君副院長、楊珍妮政委，還有談判團隊真的非常辛苦。其實，每當談判團隊到第一線時，從賴清德總統、卓榮泰院長，到許多談判工作小組的成員，也都無時差工作，就是希望在瞬息萬變的過程中，給予前線最大支援。

廣告 廣告

針對在野對談判結果的質疑，張惇涵也提出四點補充說明。首先，對於2500億美元企業投資與2500億美元信用擔保，張惇涵引述立委沈伯洋委員的說法舉例：如果買1500萬的房子，自備500萬頭期款（自主直接投資），向銀行貸款1000萬（融資），而這1000萬貸款是爸媽幫忙擔保的（信保），最後花了多少錢買房子？答案絕對不會是2500萬。

張惇涵進一步提到，台積電董事長魏哲家在法說會上再次強調，台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣。也就是說，護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸。

張惇涵直言，就像美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，並將台灣設定為高效能運算的晶片產出、測試及先進封裝關鍵據點，「美」光也沒有變「台」光。

張惇涵強調，多次跟產業界的座談下來，台灣的產業不怕競爭，但任誰都不希望面對不公平競爭。關稅談判的結果，讓台灣的產業在不輸給其他主要競爭國家的起跑線上，「我們要對台灣的產業有信心，對台灣有信心。」

更多三立新聞網報導

政院力挺苗栗醫院急重症大樓擴建 張惇涵喊「趕進度」：看病不能再周折

張惇涵電爆藍白！周玉蔻讚「選戰人才」：戰桃園市綽綽有餘

電爆王鴻薇一戰成名 前幕僚揭張惇涵「超強背景」：匯集小英跟蘇揆功力

曾教過張惇涵！補教名師喊「我感到很驕傲」 網挖黃國昌老師反應成對比

