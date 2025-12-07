破解「精神內耗」之謎！醫：有節奏生活能降大腦能量消耗

當人們生活作息規律、日子有節奏時，大腦能量消耗降低，精神內耗感也隨之減少。根據2025年刊登於《Neuroscience Research》的一篇綜述研究顯示，人腦本質上依靠「結構」與「預測」來維持穩定，生活變得可預測時，大腦就能逐漸放鬆。

當人們生活作息規律、日子有節奏時，大腦能量消耗降低，精神內耗感也隨之減少。

基因醫師張家銘解釋，人類大腦是一個不斷預測下一步的器官，這套機制在神經科學中稱為「預測式處理」。當生活有固定脈絡、重複節奏，大腦的預測容易成功，神經能量消耗就會降低，人自然比較穩定。反之，當生活混亂，大腦不斷猜錯，就會累積壓力。

研究發現，當大腦遇到結構錯亂時，會出現特定的神經警示反應，如四百毫秒負向波動與六百毫秒正向波動。這些原本是短暫的修正系統，但若生活長期缺乏節奏，這些警報會持續被觸發，導致睡眠品質下降、心情煩躁等症狀。

「規律生活其實是在幫大腦建立可以預期的序列。」張家銘指出，固定的起床時間、飲食習慣和睡眠流程，能為神經系統鋪設一條穩定的路徑。負責結構整合與預測的腦區「下額回」（Inferior frontal gyrus），在有節律環境下工作負擔明顯降低，進而改善睡眠品質和情緒穩定度。

當大腦遇到結構錯亂時，會出現特定的神經警示反應，如四百毫秒負向波動與六百毫秒正向波動。

該研究還發現，語言、音樂和數學在大腦中使用相同的結構處理系統。張家銘表示：「這解釋了為何會彈琴、唱歌、學外語、跳舞或規律運動的人，年紀大了腦袋相對清楚，情緒也較穩定。這不是因為他們比較聰明，而是因為長期進行有結構的預測練習。」

相較之下，短影音與碎片化資訊對大腦產生相反效果。張家銘解釋：「內容高度隨機、節奏破碎，大腦難以形成長程預測，導致持續產生預測誤差和能量消耗。這就是為什麼許多人滑手機後感到更加疲憊。」

張家銘建議，若想改善精神內耗，應選擇能長期陪伴的活動，而非追求即時刺激。「有系統地學習一項技能，每天固定時間練習，比一次性大量學習更有效。這樣做能讓大腦完成成功的預測循環。」

內容高度隨機、節奏破碎，大腦難以形成長程預測，導致持續產生預測誤差和能量消耗。

從神經層面來看，焦慮往往源於生活中的高度不確定性。張家銘表示，當節奏難以掌握時，大腦會持續處於警戒狀態。「在臨床經驗中，穩定情緒的第一步通常是幫助生活重新找回節奏，而非單純談論心理層面。」

張家銘總結道，身體最怕的不是忙碌，而是無法預知接下來的發展。當生活開始有規律，並培養一兩個節奏型興趣，大腦會逐漸安定，人也會慢慢好轉。

