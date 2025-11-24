破解「高齡換照」 迷思！雙金歌王沈文程與陳世凱對談 真實反應曝光

為了讓民眾更清楚了解將於明（115）年5月上路的高齡換照新制，交通部近日推出全新宣導影片，由雙金歌王沈文程擔任高齡換照代言人親自出鏡，還與交通部陳世凱部長進行溫暖對談，以真實互動、輕鬆問答的方式，向民眾傳達「換照保平安」的核心理念。

沈文程表示，推動高齡換照新制，可以讓長者了解最新的交通法規，還能確認自己的身體健康狀況，這次廣告拍攝，也特別強調「不是禁止長輩開車」，讓家人、晚輩安心，相信看見廣告的人能更了解政策內容。

陳部長則解釋，臺灣已正式邁入超高齡社會，70歲以上民眾比例持續上升，政府推動高齡換照制度，目的在於「協助而非限制」，希望藉由體格檢查、免費交通安全課程及感知測驗，幫助長者檢視身體狀況、更新交通知識，確保每位長輩都能「更安全地開車與騎車」。



陳部長指出，高齡換照制度分為兩個重點，第一是「健康檢查」，確保身體狀況適合駕駛；第二是「免費交通安全課程與感知測驗」，讓長輩熟悉最新的交通規則與標誌變化，並強調「這不是考照，而是換照；不是限制開車，而是讓家人更放心」，沈文程也在影片中幽默回應「我自己也會擔心啊！」展現長者真實心聲。



交通部進一步說明，高齡換照新制採「分級關懷、協助安全駕駛」原則，70歲以上駕駛人換照後有效期為5年，75歲以上則維持每3年換照一次。透過制度設計與宣導，盼讓「提早70來換照、寶島自在趴趴走」成為全民共識。

為讓政策深入社區，交通部也陸續舉辦「高齡換照講座—醫師出任務」與「代言人快閃宣導活動」，由醫師從專業角度解釋高齡駕駛的健康風險，並邀請沈文程親自與長輩互動，讓民眾以最親近的方式了解制度精神。交通部表示，透過影像、講座與實地交流，將持續推動以「安全、溫暖、陪伴」為主軸的交通政策，讓長者與家人都能安心上路，開車開得更久、更安全。

