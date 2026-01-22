破解+886防線！詐團藏七期豪辦「繞道轉接」 民眾接電話沒警語慘被騙

記者陳佳鈴／台中報導

詐團利用最新的「轉接技術」，將境外詐騙電話透過國內人頭門號轉接，讓被害人接聽時完全聽不到「小心詐騙」的警示音，誤以為是國內正常來電而受騙。(圖/翻攝畫面)

政府與電信業者合作推動的「+886」國際來電7秒語音警示，竟遭詐騙集團技術破解！刑事局電信偵查大隊偵辦「截電專案」，破獲一個藏身於台中市七期高級商辦內的詐欺話務機房。該集團利用最新的「轉接技術」，將境外詐騙電話透過國內人頭門號轉接，讓被害人接聽時完全聽不到「小心詐騙」的警示音，誤以為是國內正常來電而受騙。警方日前發動攻堅，逮捕游姓主嫌等4人，主嫌經檢方聲押獲准。

全案緣起於刑事局透過165反詐騙資料庫的大數據分析，發現近期多起假冒公務員或機構的詐騙案中，出現異常現象。當警方針對被害人提供的詐騙門號通報停話時，竟發現這些號碼多為「空號」或根本沒有撥打紀錄。警方驚覺這是新型態的詐欺話務系統，詐團疑似透過技術竄改，不僅隱匿發話源頭，更擾亂了警方的斷話機制。

廣告 廣告

詐騙集團為了規避政府規定的「+886 9」國際來電警示（會播放約7秒的國台語防詐語音），竟研發出「繞道」新招。他們利用網路電話從境外進線，先經過竄改發話號碼，連接到特定的國內「人頭門號」，再設定「指定轉接」給被害人。(圖/翻攝畫面)

警方深入追查路由發現，詐騙集團為了規避政府規定的「+886 9」國際來電警示（會播放約7秒的國台語防詐語音），竟研發出「繞道」新招。他們利用網路電話從境外進線，先經過竄改發話號碼，連接到特定的國內「人頭門號」，再設定「指定轉接」給被害人。如此一來，被害人手機接收到的訊號被視為國內轉接來電，因此不會觸發國際電話的7秒警示音，大幅降低了民眾的戒心。

專案小組鎖定該話務機房藏匿於台中市七期重劃區一棟知名商辦大樓內。該大樓因門禁森嚴、隱密性高，過去就曾被媒體踢爆易成為博弈及詐騙集團的據點。刑事局電信偵查大隊於去年（114年）9月25日，會同台中市刑大持搜索票強勢攻堅，當場逮捕游姓主嫌及成員共4人，並查扣大批犯罪用手機、筆電等證物。

全案經台中地檢署張凱傑檢察官指揮偵辦，認定游姓主嫌及一名重要幹部涉嫌重大，且有滅證串供之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

詐團藏身於台中七期豪辦中，持搜索票強勢攻堅，當場逮捕游姓主嫌及成員共4人，並查扣大批犯罪用手機、筆電等證物。(圖/翻攝畫面)

警方破解詐騙集團繞道轉接的手法。(圖/翻攝畫面)

更多三立新聞網報導

男為省拖吊費竟「自撕封條」鑽車裝睡！警曬鐵證曝光多一條前科

保險公司臉好腫！公務員「A到車」 保險公司提告求償卻慘敗

驚悚瞬間！員林客運猛撞左轉轎車 「旋轉180度」車門整片剝落險成廢鐵

台中虎媽囚21歲女兒浴室「活活餓死」 伴屍3日沖地洗屍 2罪起訴

