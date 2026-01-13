破解「AI變臉」詐騙視訊 實測防詐APP辨真假

同時間，防詐軟體還會連動親友，共同防詐。（圖／東森新聞）





詐騙猖獗，根據統計，台灣平均每天遭詐金額高達4億元，單月累計財損高達124億元。尤其現在，AI詐騙已成為全球主流趨勢，詐騙集團擅長運用變臉、變聲等深偽技術，藉此取信被害人再進行詐騙。為因應詐騙威脅，政府和民間業者合作推出多款防詐APP，不僅能即時辨識可疑來電、訊息，就連AI變臉的視訊詐騙也能偵測。

警方抓詐騙逮個沒完，詐騙案件層出不窮。AI已成為詐騙集團的標準配備，但有方法可以破解。

民眾：「嗨凱文，好久不見，最近過得好嗎？」

詐騙集團可能偽裝成任何人要來騙財，這時候如果有下載防詐軟體，手機可自行偵測到異常。手機跳出警示訊息，系統會根據影像特徵，進行AI偽冒偵測，包含空間分析和頻率分析，來辨別真假；同時間，還會連動親友，主動發送訊息，多一層把關，共同防詐。

科技產品管理部協理沈政彥：「有的時候你自己會身陷其中，沒有辦法從中跳出來，但旁邊的人可以提醒你，我覺得這個透過社群，或是透過家人的協助，應該會產生比較大的效果。」

詐騙猖獗，光是去年12月，全台詐騙財損高達124億元，等於每天被騙走4億元。手法不斷進化，今年五大詐騙趨勢，除了AI詐騙主流化，還包括透過簡訊、語音、影音等多元管道行騙，榜單上還有戀愛或投資詐騙、即時授權支付詐騙，以及假冒身分、品牌，也全都名列其中。

因此防詐軟體逐漸普及。Whoscall廣告：「每當出現未知號碼，或是你沒預料到的訊息。」

手機接到陌生來電，或是收到不明簡訊，Whoscall能主動辨識和攔阻。此外，還有數發部推出的「網路詐騙通報查詢APP」，累計通報超過50萬則，成功下架24萬則詐騙訊息。AI防詐達人也與刑事局合作，自動偵測電話、簡訊、網站、圖片的真假。

科技產品管理部協理沈政彥：「AI用來做影片或是對談，像比如說在台灣，我們發現有一些約會詐騙，他其實也不是冒充名人，他只是讓自己變帥，然後變成另外一個人，用其他人設。」

切記睜大眼睛看清楚，多一分查證，少一分風險，以免不小心掉進詐騙圈套，等到發現時才後悔莫及。

