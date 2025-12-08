破跨境盜版遊戲集團 刑事局：侵權軟體逾165萬套、市值高達40億元
[Newtalk新聞] 刑事警察局今（8）日宣布破獲一起「特大」跨境盜版遊戲及洗錢犯罪集團，該集團大規模販售內含盜版軟體的仿冒遊戲機，經任天堂公司與相關著作權人鑑價，侵權市值高達新臺幣40億元，為近年來智慧財產權案件中金額相對大額之一。
刑事警察局智慧財產權偵查大隊表示，本案源自日本「任天堂株式會社」報案，指臺灣有不法集團利用網路購物平臺大量販售內建盜版遊戲的仿冒主機。警方獲報後立即成立專案小組，歷經半年追查，發現，此案為中國大陸幕後首腦遠端操控的跨境犯罪集團，臺灣成員負責倉儲、分貨、發貨、收款及售後退款，並利用人頭帳戶與地下匯兌將不法所得匯回大陸，犯罪鏈條完整。
專案小組於今年1月及6月分兩波在臺南市北區、安定區、新市區及東區執行搜索，陸續逮捕陳○○（50歲）、許○○（52歲）、李○○（36歲）、郭○○（48歲）、楊○○（56歲）、林○○（51歲）、楊○○（42歲，女）及何○○（38歲，女）等8名集團成員，現場查扣電腦主機1臺、平板電腦1臺、手機1支，以及內含盜版遊戲軟體的仿冒遊戲機與遊戲卡匣共948臺、侵權遊戲軟體合計165萬7053套等證物。
全案經偵訊後，警方依違反《著作權法》、《商標法》及《洗錢防制法》移請臺灣臺南地方檢察署偵辦。目前大陸主嫌仍在追緝中。
刑事警察局強調，智慧財產權是國家經濟命脈，呼籲民眾切勿貪圖便宜購買盜版或仿冒商品，以免助長犯罪。警方將持續溯源打擊跨境侵權供應鏈，絕不寬貸。
