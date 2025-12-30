破門換鎖惹議！NET怒告基市府求償2千萬 高院駁回

高等行政法院今（30）日針對基隆東岸商場換鎖爭議作出裁定，駁回主富服裝股份有限公司（NET）確認行政處分違法及求償逾2139萬元的訴訟。法院認定基隆市政府於2024年2月1日凌晨收回商場的行為，屬私法契約權利行使，不具行政處分性質。

基隆地方法院於今年1月24日，駁回NET主張擁有東岸商場產權的主張，同時准許基隆市政府反訴，要求主富公司返還位於東岸商場1樓門市約1302平方公尺空間。不過主富公司主張，公司於2月21日針對基隆地院做出的東岸商場產權判決，提起上訴。

高等行政法院進一步指出，依促參法規定，市府與大日公司間的OT契約屬民事契約，契約期滿後收回營運資產，屬契約權利行使的私法行為，並非基於行政高權作成的行政處分，也不存在可供執行的行政處分，自難認定為行政執行或強制接管。法院認為，主富公司所指的「破壞門鎖、換鎖」行為，雖以事實上力量排除占有，但並未發生法律上規制效果，僅屬事實行為，依法不得提起確認行政處分違法之訴，起訴本身即不合法，且無從補正。

至於主富公司附帶請求的國家賠償部分，法院認為其係附隨於確認違法之訴，既然本訴不合法，國賠請求亦失所附麗，一併裁定駁回。此外，主富公司在準備程序終結後，另行追加「公法上結果除去請求權」作為先位聲明，法院認定已逾合理時點，增加訴訟負擔，且經市府明確反對，裁定不准追加。

本案由審判長楊得君，與法官黃翊哲、楊蕙芬組成合議庭，全案仍得抗告。

