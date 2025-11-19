破關也能退款？玩家成功從Steam退《決勝時刻》，原因竟是「遊戲用了AI」

由動視（Activision）所開發的年貨射擊遊戲大作《決勝時刻》系列最新作《決勝時刻：黑色行動7》雖然在推出之後有受到矚目的銷量表現，但也被許多玩家指出似乎有透過 AI 技術來生成遊戲內的美術圖像而引發熱議，最後動視官方也承認的確有使用生成式 AI 來協助開發部分遊戲內容。只是現在這件事似乎也成為了玩家在 Steam 上申請退款的原因之一，而且還被 Steam 批准了，讓玩家即便玩了很久也能成功退款。

(Credit:Activision)

綜合外媒報導，國外一位網友 Bricky 就在 X 上分享，聲稱自己已經破完《決勝時刻：黑色行動7》的單人戰役，但卻發現遊戲中的許多地方都使用 AI，因此以「這款遊戲不斷使用在該遊戲的行銷中，以及在相關影片與截圖中都不存在的、由 AI 生成的圖像」做為理由來申請退款。

而根據統計網站 howlongtobeat 的資料，通關一輪《決勝時刻：黑色行動7》的單人戰役至少需要 5~7 小時，明顯比 Steam 自動退款的 2 小時限制超出許多。對此 Bricky 也感到意外，表示沒想到 Steam 如此慷慨，最後還是願意同意這起「因為 AI 技術」而發起的退款。

不過，目前尚無法確認這是 Steam 反對 AI 技術開發遊戲的表態，還是只是一個個案。因為過去 Steam 的確有在遊戲本身就有嚴重問題的情況下不論遊玩時數多長都大方允許玩家退款（例如之前優化爆炸的《電馭叛客2077》），但《決勝時刻：黑色行動7》目前看起來似乎除了使用 AI 技術外沒發生遊戲品質方面的問題。也有網友表示，其實 Steam 一向對這類玩家要求的退款都很大方，即便超過 2 小時遊玩時數，只要玩家能夠好好回報客服，通常 Steam 也不會刁難。