破除外資圈傳言！聯發科蔡力行：AI ASIC明年10億美元目標不變

聯發科今日召開線上法說會。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科(2454)召開法說會，近來其AI ASIC(客製化晶片)業務發展進度引發多家外資質疑，並認為難以達成明年AI ASIC業務10億美元的目標，聯發科副董事長暨執行長蔡力行在法說會開場即針對AI ASIC業務做出說明，蔡力行強調，AI ASIC專案明年貢獻10億美元目標不變，至2027年貢獻可望達數十億美元，正持續積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，並對此深具信心。

今日外資法人將焦點放在AI ASIC專案發展，蔡力行指出，多家超大規模資料中心因此宣布大幅增加資本支出，計畫在未來幾年部署強大的AI運算能力，聯發科第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以2026年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年可望達數十億美元，充分展現將頂尖IP整合至客製化設計，以及管理先進製程與先進封裝供應鏈的能力。同時，持續積極與第二家超大規模資料中心公司洽談新的資料中心ASIC專案，對於拿下該專案深具信心，相信未來還會有更多的客戶加入。

蔡力行指出，兩年前他預估2028年雲端AI ASIC市場規模可達400億美元，但去年起各大CSP廠擴大支本支出，他預估2028年AI ASIC市場規模上看500億美元，聯發科將以拿下10-15%市佔率為目標。

