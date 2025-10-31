破除封麥謠言！85歲謝雷上《冰冰Show》 原key完美高音盡顯歌王風範

謝雷上《超級冰冰Show》錄影。（民視提供）

85歲的謝雷近日上民視《超級冰冰Show》錄影，一出場就與「小江蕙」陳思安演唱〈傻瓜與野丫頭〉，破除退休封麥謠言。節目中還高歌〈情人的黃襯衫〉又唱又跳，精力十足唱跳又扭讓全場驚艷，連身為綜藝大哥的陽帆為了這位國寶級歌手「變成」伴舞。

陽帆主持《超級冰冰Show》以來首次下場伴舞，全都是為了謝雷登場，過程中他跳到忘我，甚至還脫外套還下腰，卯足全力讓全場氣氛嗨翻。陽帆說這首謝雷完全沒降key高音完美呈現，光這點他佩服的伴舞跳到全身脫光都沒關係。

廣告 廣告

陽帆表示，16歲就看這謝雷在秀場像是神一般的存在，一出場就是主秀，認識他也快50年了，歌王風範一點都沒變。而白冰冰一出場便稱呼謝雷「大哥」，還搞笑說要多喊一點，因為這位級數太高算是「歷史人物」，更幽默表示謝雷一出場他們兩人就變成「年輕人」，還盛讚謝雷唱歌高亢嗓音都不變，謝雷突然臉一沉爆料「我配合思安，開場已經降了3個key」，白冰冰陽帆對於他直到可以不降Key的高亢嗓音佩服不己。

更多鏡週刊報導

《怪奇物語》第5季預告曝光 明年1月1日迎來最終章

陳孟賢化身公車萍！黃豪平跪地求饒 許願開新節目：名字已經想好了

李雲迪又出事！ 遭中國網紅控「趁服安眠藥後實施龌龊勾當」