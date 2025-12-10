破除謠言！八方雲集「皮蛋豆腐加柴魚片」 無開罰停業

總公司私下透露是老闆娘個人身體因素、合約到期，才決定關門歇業。（圖／東森新聞）





網路瘋傳，台北南港一間八方雲集加盟店疑似因為老闆娘沒有按照總公司規定的SOP，擅自把柴魚片加在皮蛋豆腐上，因此遭到開罰5萬元，還鬧到停業，總公司緊急駁斥，強調網路上都是錯誤訊息，並非事實，私下透露是老闆娘個人身體因素、合約到期，才決定關門歇業。

八方雲集有名的是鍋貼水餃，但小菜皮蛋豆腐也是必點，網路上瘋傳，北部一間加盟店，疑似老闆娘沒有按照總公司的SOP，擅自在皮蛋豆腐上加柴魚片，結果引來總部震怒，開罰5萬還停業。

民眾：「還是要遵守原本公司的那個SOP，但是覺得加柴魚片，其實也滿好吃的啦。」

民眾：「我覺得加了的話是增添美味呀，那如果她自己私自加的話，我覺得開罰就好，不用到勒令停業。」

很多民眾聽了都覺得不可思議，皮蛋豆腐加柴魚片很好吃啊，有網友還替闆娘抱不平，認為這懲處太重了，但也有人認為違反SOP就是不對，不過我們向八方雲集求證，公關協理卻痛批，網路發文根本是錯誤的，總部並沒有因為加盟店在皮蛋豆腐加柴魚片就開罰5萬，也沒有因此要求解約停業。

台中其他店業者：「很大一部分的原因是食安的問題，今天如果你去外面，不知道去哪裡買的柴魚片，客人吃出問題來，那請問是要誰負責，你個人負責嗎。」

不過北部這間店確實已經停業，確切原因不能透露，收了一間店，顧客當然會覺得很可惜。尤其是這還有隱藏版美食，把皮蛋豆腐跟紹辣乾麵和在一起攪拌均勻，這就是八方雲集的隱藏版吃法，一堆網友拍片分享，還說一定要搗的越碎越好吃，愛吃辣的肯定一口接一口，有人歪樓說這是什麼邪教吃法，但很多人試過後一秒就愛上，至於停業的八方雲集，別再亂傳皮蛋豆腐的謠言，小心影響商譽惹禍上身。

