破除謠言！前鎮長老公不挺妻子參選？彰化議員楊妙月怒了

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化縣議員楊妙月確定要參選鹿港鎮長，也完成黨內登記。楊妙月強調，坊間都在放假消息，說什麼她要轉換跑道選鎮長，她的夫婿黃振彥完全都不挺，這根本就是錯誤的，只是黃振彥鹿港鎮長卸任後到工業園區上班，只能利用假日或是晚上陪她跑攤！

楊妙月強調，她剛開始聽到消息時，真是非常生氣，很多人看到她女兒黃鈺琳陪著跑行程，沒有見到丈夫的身影，就放話說「楊妙月丈夫不支持她選鎮長」，這真的是天大的誤會。

楊妙月指出，她的丈夫黃振彥成功連任鹿港鎮長後，曾經參選立委失利，後來就先到彰濱工業區服務中心擔任副主任，目前在福興工業區服務中心擔任主任，因為具有公職身分，也不能隨便請假，只能利用晚上或是假日陪她跑行程。

不過，楊妙月強調，為了破除謠言，在她正式完成黨內登記後，黃振彥將會在下班時間，以陪她跑行程或是拜訪地方基層為主，在選前階段，也勢必要請假來全心打選戰。畢竟，黃振彥有參選過鎮長的經驗，何況還是成功的經驗，由丈夫陪她在選前最後衝刺，相信將為選戰打一劑強心針。

楊妙月指出，為了讓鹿港鎮重回民進黨的版圖，她將以延續黃振彥所留下的政績，讓好的成果繼續發揚光大。

