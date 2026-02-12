破除謠言！樂天三本柱確定續約 河智媛、禹洙漢曝心聲
職棒樂天桃猿的啦啦隊「樂天女孩」，11日正式宣布「韓援三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬皆完成續約，不僅讓粉絲驚喜不已，也破除「只剩一本柱」的揣測與謠言。
談到續約心情，河智媛坦言，因為她在台灣第一支負責的球隊是樂天，所以特別有感情，也一直很希望能夠留下來，「新賽季我會全力應援，希望樂天能夠再次拿下勝利！」語氣真摯且堅定。
禹洙漢也分享，自己下半年幾乎沒有在台灣活動，但仍有許多粉絲透過私訊或 YouTube留言，「他們沒有忘記我、持續關心我，真的非常感謝。對我來說，樂天是一支充滿感情的隊伍。當遇到困難時，總是第一時間提醒與幫助我的樂天女孩成員們，讓我特別想念。」
面對粉絲長久以來的守候，河智媛感性的說：「當粉絲們說希望我不要被忘記、希望能一直一起走下去時，我真的非常感謝。大家也要注意健康，到時候一起用最好的狀態應援吧！」禹洙漢則提到去年開季時的低潮，「球季剛開始時，身體狀況其實不太好，讓我對自己感到非常失望」，她也展現決心的許下今年的最大目標，就是保持健康、不再生病，為粉絲展現更好的樣子。
「勝利女神」廉世彬回憶去年奪冠時刻，直呼那是最幸福的收尾。她表示，整個賽季應援下來，對樂天、女孩們、球迷都產生深厚感情，「這一季我也會跟大家一起拼命應援，希望可以再一次一起拿下冠軍，請大家多多支持、好好期待喔！」她也向粉絲們深情告白「謝謝大家一直以來喜歡2025年的廉世彬，還有還沒陷入我魅力的球迷們，2026年的阿彬也請多多照顧！今年我們也一起留下很多很多難忘的回憶吧，我愛你們。」
在樂天女孩「官宣」影片中，樂天吉祥物猿氣特地飛往韓國，捕捉三位女孩的日常身影。河智媛笑說：「看到猿氣出現在韓國真的很新鮮。好久不見，在韓國見面覺得更加親切！在聖水那一帶幾乎所有人都會多看幾眼、想拍照，看到大家那麼關注他，我自己也覺得很驕傲、肩膀都不自覺挺起來了呢！」語氣滿是稱讚。
禹洙漢則溫暖喊話：「猿氣，謝謝你特地來到寒冷的韓國，也真的非常感謝。」貼心的廉世彬則準備近期在韓國爆紅的「杜拜巧克力麻糬」讓猿氣嚐鮮。
