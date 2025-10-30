破除退休封麥 謝雷《超級冰冰Show》開唱

記者王丹荷／綜合報導

民視《超級冰冰Show》邀請85歲「寶島歌王」謝雷、「小江蕙」陳思安來到節目中，2人演唱〈傻瓜與野丫頭〉，讓主持人白冰冰、陽帆尊敬的稱呼謝雷「大哥」，搞笑說要多喊一點，因為這位級數太高算是「歷史人物」，謝雷一出場他們倆就變「年輕人」，還盛讚謝雷唱歌高亢嗓音都不變，謝雷突然臉一沉爆料「我配合思安，開場已經降了3個key」，讓白冰冰、陽帆對他可以不降Key的高亢嗓音佩服不己。

破除退休封麥謠言，謝雷節目上高歌〈情人的黃襯衫〉又唱又跳，精力十足唱跳又扭讓全場驚艷，連身為綜藝大哥的陽帆都為了這位國寶級歌手「變成」伴舞，跳到忘我脫外套還下腰，陽帆說，這首謝雷完全沒降key高音完美呈現，光這點他佩服的伴舞跳到全身脫光都沒關係，陽帆表示，16歲就看謝雷在秀場、像是神一般的存在，一出場就是主秀，「認識他也快50年了，歌王風範一點都沒變。」

陽帆（左起）、謝雷、陳思安、白冰冰錄《超級冰冰Show》。（民視提供）

《超級冰冰Show》謝雷開唱。（民視提供）