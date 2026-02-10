破除「換妃」傳言！胞妹不連任南市議員 陳亭妃這樣說

陳亭妃(左四)陪同下，陳怡珍(左五)宣布不參選下一屆台南市議員。陳怡珍提供



民進黨立委、台南市長參選人陳亭妃上月從黨內初選中出線，即將問鼎百里侯，同樣也在台南地方服務的胞妹台南市議員陳怡珍，今天（2／10）宣布，將不參與民進黨北區、中西區市議員初選登記，已經當選四屆、三連霸的陳怡珍表示，專注輔選姊姊陳亭妃。不過外界也傳出另一種解讀，陳亭妃若順利當選，陳怡珍則可投入陳亭妃留下之立委缺額補選。

陳怡珍與陳亭妃今天在數位北區里長陪同下，正式宣布不參與民進黨北區、中西區議員初選登記。

陳亭妃指出，陳怡珍當選台南市四屆議員，四次黨內初選均以民調第一名獲得提名，本屆連任議員也是以第一高票當選，16年來深耕基層，長期服務地方，但討論後以大局為重，陳怡珍將退出這場議員選戰，全心擔任陳亭妃競選總部的執行總幹事，負責選務溝通與協調工作，全力投入市長、議員與里長的選戰整合輔選。

陳怡珍也說，做出不參選連任的艱難決定，但服務絕對繼續，未來不論站在什麼位置，怡珍對台南的愛、對基層的承諾，都不會改變，目前最重要的就是專注於市長、議員、里長的輔選工作，協助團隊爭取最大席次，讓台南持續前進。不僅2026要贏，更要打下底氣，讓2028衝高賴總統上一回在台南的得票率。

另外，陳亭妃與同黨林俊憲激烈的「憲妃大戰」後，雖然陳亭妃順利出線，但不少聲音推測會有「換妃」危機，如今陳怡珍確定不爭取連任2026議員，是否也藉此破除「換妃」傳言，也讓外界持續觀察。

