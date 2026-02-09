破除8米窄巷困境土城污水管網5處銜接完工 1,967 戶受惠

施工人員進行地下管線推進，完善該地區污水管線系統。(圖:新北市水利局提供)

新北市水利局九日表示，辦理「新北市土城區暫緩發展區公共污水下水道後續建設工程」，自一一三年底開工至今，歷時一年，已順利完成區內外五處污水管線銜接工程，成功打通該區污水管網的「任督二脈」，不僅提升現有住戶接管率，未來新建房屋可直接納入系統，省去化糞池設置，讓都市環境更衛生。

水利局長宋德仁表示，該工程位於五處交通要道，包括明德路一段與青隆街口等。由於接點路寬僅八公尺且位於中央，傳統工法會對交通造成影響。施工團隊改用在「既有人孔內部」進行鋼套管推進，雖然需在狹窄空間內人工清除障礙物，環境艱辛，但成功避免了大規模挖路與管線遷移，經過8次現場會勘與評估，最終克服障礙。

宋德仁指出，截至目前已完成接管一千三百十五戶，剩餘六百五十二戶用戶接管工程仍持續推動中，預計一一五年三月全數完工，屆時總接管戶數將達一千九百六十七戶。銜接工程完工後，象徵土城暫緩區污水下水道基礎設施已臻完善，未來該範圍內的新建建築物污水可直接納入公共污水下水道，無需再設置建築物污水處理設施，不僅能節省住戶長期的電費、抽水肥及投藥維護費用，更能有效改善周邊環境衛生。

住在土城青仁路社區大樓的鐘先生表示，當初社區蓋好就已經有設置污水切換裝置，就一直期待污水管線到達後可以接管，現在外部污水管線已經銜接完成，我們原本的污水處理設施就不需再使用，未來也不用再維護這些設備，省下這些維護成本外，也不用再忍受地下室的惡臭了。

健全的污水下水道系統是進步城市的象徵，水利局持續推動用戶接管作業，並藉由說明會與市民達成良好溝通，確保工程細節與注意事項傳達到位。