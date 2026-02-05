破雨棚…高雄女子全裸亡！父認屍「看一眼就走」跳針1句話

記者簡榮良／高雄報導

最熟悉的陌生人。高雄前鎮區一心二路、三多商圈某大樓，昨（4）日凌晨1時許，30歲張姓女子從18樓墜落砸破雨棚，全裸躺在地下室機械停車位升降平台上，胸部有不明塊狀瘀青，手邊緊握一件式睡袍。47歲呂姓同居男友失聯近一天才到案，坦承因女友墜樓嚇壞躲到朋友家。今（5）日上午9時許，檢方進行解剖要釐清死因；張女父母再度認屍，僅看一眼就走，整個過程短短10秒，面對詢問，跳針回應：不知道、不清楚，也與女兒男友不熟。

廣告 廣告

高雄前鎮區,男友,父母,女友,停車位,睡袍,死因,管理員,三多商圈,雨棚,機械式,家暴,瘀青（圖／記者簡榮良攝影）

一聲巨響，遮雨棚破個大洞，管理員聞聲到場，一具全裸女屍倒臥在機械停車位升降平台上，經員警到場會同119救護人員查看，已明顯無生命跡象，現場無打鬥及其他外力介入痕跡，最關鍵的是公共區域監視器拍下意外前身影，確認死者是該樓30歲張姓女租客。

然而就在警方追查關係人時，發現同居的47歲呂姓男友曾有家暴紀錄，卻不見蹤影、也聯繫不上，直到下午才到案說明，他坦言女友近期情緒起伏大，當晚彼此有點小爭執，張女穿著睡袍丟了一句「要出去買飲料」，隨即大力甩門，呂男直覺不對勁，穿好衣褲追出去，但怎麼找就是沒看到人，最後下到管理室，才被管理員告知：「你女友墜樓了」，當場嚇壞連夜躲到朋友家。

死者父母今日再度現身殯儀館，夫妻間沒有言談，張父雙手交握低頭若有所思。（圖／記者簡榮良攝影）

呂男是工人，與相差17歲的張女戀愛同居，去年12月底，鄰居疑似看不下去女子遭不當對待，主動報警上門協助通報家暴，然而張女不自覺被家暴，就這樣雙方繼續同住屋簷下。

死者父母今日再度現身殯儀館，夫妻間沒有言談，張父雙手交握低頭若有所思，面對詢問是否如同其他媒體報導對死因有疑義？張父跳針式回答：不知道，一切以檢察官為主。張父認屍時，看一眼就出來，過程短短10秒。

張父認屍時，看一眼就出來，過程短短10秒。（圖／記者簡榮良攝影）

據悉，死者年輕時就搬出去住，與父母鮮少聯繫，久久回家一次也不談自己的事，因此同居男友是誰？是怎樣的人？父母也滿腹疑問，一次次的搖頭，唸家裡那本最難唸的經。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

手術中…名醫一旁納涼！爆廠商「代刀3年」 博田院長：全台很多都這樣

全裸女屍…破雨棚！失聯男友到案「曝生前最後對話」 檢質疑死因明解剖

足療師隨機殺人…20cm磨皮刀「捅破肚」拉陪葬！黃偉哲表揚5勇警名字曝

高雄爆銀樓搶案…2貪匪秒吞「97萬金條」手法曝光！躲18小時落網

