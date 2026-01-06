破電纜線竊盜集團 屏東警逮4人起獲毒品甲基卡西酮

CNEWS204260106a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

屏東縣恆春警分局近日接獲線報指稱，有毒品人口針對閒置空屋及光電廠等，涉嫌潛入廠房內竊盜電纜線。恆春警分局表示，員警追查發現，集團成員犯案範圍跨及高屏地區，分局長郭懷澤則指示偵查隊組成專案小組，多日蒐證後，鎖定由張姓、林姓及2名許姓竊嫌等，組成的竊盜集團，近日見時機成熟，兵分多路循線將4人成功拘提、逮捕到案。訊後依加重竊盜、毒品等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦，並建請實施預防性羈押，後續將持續擴大偵辦。

廣告 廣告

警方表示，員警搜索後，共起出裸銅線2捆、電纜線8捆、變壓線圈8捆、光電板3片、電表6具等贓物。還有老虎鉗及電鋸等犯案工具1批、空氣狙擊長槍1支、第一級毒品海洛因香菸3支、第二級毒品甲基卡西酮（俗稱喵喵）約重20公克、毒品吸食器2具等物。另外還查扣竊嫌犯案用自小貨車1輛，成果豐碩。

CNEWS204260106a07

恆春警分局表示，員警深入追查發現，竊嫌除了竊取農牧用地電纜線外，還針對光電場、閒置空屋、倉庫等地行竊，為民眾帶來極大損失。員警抽絲剝繭，順利緝獲相關犯嫌，有效遏制竊嫌氣焰。訊後認為張姓、林姓及2名許姓犯嫌，涉有竊盜重嫌，已依法移送偵辦。

CNEWS204260106a09

CNEWS204260106a08

照片來源：屏東縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

旅宿業服務品質再升級 新北市32家業者獲國際認證

專門以釣魚式偷香油錢 3男跨區涉竊逾13家宮廟

【文章轉載請註明出處】