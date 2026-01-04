破鼎相挺2／新白委綠意盎然埋合作變數 藍湧江啟臣守立院聲浪防陰溝翻船

台中市長盧秀燕（中）8年任期將屆，立法院副院長江啟臣（左）備戰多時，但若「中退」改選市長恐平添立法院副龍頭角力，藍營內部傳出不妨改挺也有意接棒盧秀燕的立法委員楊瓊瓔（右）角逐市長大位。（圖／報系資料照）

從中選會委員提名到元旦文告，中央頻頻對在野民眾黨釋出善意，「綠白融冰」成為2026開春立法院的新可能，除了牛步多時的NCC（國家通訊傳播委員會）委員、大法官有望讓步解套外，後頭檢察總長提名更是上半年角力熱點。立院人士對此示警藍營，立法院副院長江啟臣劍指2026台中市長是藍營隱憂，因為副龍頭若出缺又將是一番角力，若「綠白合」春暖花開，副院長大位「國民黨不一定守得住」。

國家通訊傳播委員會（NCC）委員卡關多時後，總統賴清德務實地提出不少「親民眾黨」委員名單，希望能獲得立法院同意任命，別再讓機關空轉。（圖／周志龍攝）

CTWANT調查，2026年底國民黨籍台中市長盧秀燕屆滿卸任，民進黨早早確定由立委何欣純仰攻參選，國民黨目前則有江啟臣與台中立委楊瓊瓔表態爭取，民眾黨則無積極爭取者。然而弔詭的是，國民黨中央目前對台中卻連「徵召」或「民調」都還沒個譜，反觀同樣屆滿不連任的新北市、宜蘭縣、嘉義市「藍白整合」期程都出爐了，而沒有跨黨合作問題的台中市提名進展卻拖拖拉拉，也讓在地焦慮異常。

立院資深幕僚直指，如今從盧秀燕到國民黨主席鄭麗文對台中市長之爭都打迂迴戰法，就是有鑑於目前江啟臣民調領先，一旦定於一尊必定每天被問何時辭副院長，後頭黨內資深立委傅崐萁、賴士葆問鼎副龍頭的茶壺內風暴也會接著引爆，更別說現在民眾黨創黨主席柯文哲與民進黨團總召柯建銘重修舊好，「國民黨還守得住副院長嗎」？他直指江啟臣守住立院二把手、楊瓊瓔出征台中市長的聲音已經浮現。

台中地方人士則分析，近期國民黨立委陳玉珍提出「助理費運用除罪化」的《立法院組織法》第32條修正案中，因為普遍被視為替台中立委顏寬恒官司解套而飽受批評，但楊瓊瓔仍逆風連署，這看在顏寬恆父親、前立委顏清標與領導的縣區黑派勢力是點滴在心頭，反倒是江啟臣雖在這局作壁上觀而保全聲譽，後頭卻因助理疑似濫用公務車案形象挨刀，此消彼漲之下「趨勢很清楚了吧」？他預言楊瓊瓔後勢看漲。

立委楊瓊瓔（圖）對2026台中市長選戰志在必得，她喊出自己近30年民代經驗，又曾有1年台中副市長歷練，是最快上手的好選擇。（圖／周志龍攝）

另一名前台中市府高層則坦言，江啟臣目前聲勢較高，盧秀燕因此在公開場合同框稱讚只是做個順水人情，反倒楊瓊瓔是從上個世紀省議員時代就與盧秀燕締下姊妹情，2018年底盧秀燕當選市長後「第一副市長就找楊瓊瓔」，她直言好交情騙不了人。她也回顧，在台中「選過大選區的還是有幫助」，因為2018年江啟臣與盧秀燕激戰台中市長初選時，江啟臣挾著家族跨黨派實力、新聞局長歷練與亮眼學經歷，「當時確實比盧秀燕賣相好」，但初選結果竟被盧秀燕夾縫超車，那時就是因為「盧秀燕選過整個舊台中市」在地知名度真的比較高，她直指出身海線、在屯區經營多時的楊瓊瓔也選了5次大台中縣，知名度早就渾然天成。

楊瓊瓔則向CTWANT指出，自己1994年在省議會就與盧秀燕交好，後來雙雙挺進立法院，自己在經濟委員會、盧秀燕在財政委員會累積了豐沛經驗與人脈，2018年轉戰台中副市長時市府「米甕空空」，也是與盧秀燕攜手度過難關，累積的革命情感絕非一蹴可幾。

至於外界有聲浪指出，江啟臣轉戰台中市長、楊瓊瓔頂上立院「副龍頭」？楊瓊瓔對此揮揮手直指不做他想，因為台中市長初選「我一定會贏」。

