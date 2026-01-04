破鼎相挺3／藍中市長接班協調回歸黨中央 楊瓊瓔30年從政路初心不變

從政30多年的立委楊瓊瓔（圖）爭取2026台中市長大位勢在必得。（圖／周志龍攝）

國民黨籍現任台中市長盧秀燕在年底就要卸任，從立法院副院長江啟臣到資深立委楊瓊瓔都喊話接棒勢在必得，國民黨中央老是拖拉未拍板以「徵召」或「初選」處理，搞得地方不耐。黨中央高層近日透露，16日將邀請江啟臣、楊瓊瓔協調，屆時應會以「內參民調」為優先，若不幸協調破局，才會改以公開初選方式產生選將。

在挑戰者民進黨早早徵召立委何欣純仰攻2026台中市長之際，盧秀燕的接班者卻老在五里霧中，連國民黨內選拔方式至今都沒個底。據CTWANT掌握，國民黨主席鄭麗文在現任藍營區大多以現任縣市長意見為依歸，因此2025年底已由副主席兼秘書長李乾龍等黨務核心低調親赴台中拜訪盧秀燕，然而盧秀燕並無明確答覆，僅強調「手心手背都是肉」，一切尊重黨中央安排，加上與兩名候選人都出身縣區紅派的國民黨台中市黨部主委蘇柏興也決定建請由黨中央主導提名事宜，國民黨中央才決定出手，敲定16日與兩方人選協調。

楊瓊瓔在接受CTWANT專訪時則指出，非常希望黨中央好好辦一場正式民意調查，自己有信心勝利。她回顧2屆省議員、7屆立委與1年副市長政績是涵蓋全台中，像海線台中港從自己剛上任省議員時還在拚硬體設備，如今在自己提醒下，港務局撥了新台幣27億打造「港區藝術中心」，落成後近期「百號油畫大展」更名揚國際，把台中商港添了些文化味，大展區面積更是市區美術館較難匹敵的，就是想藉此把旅客帶進來，帶動周邊消費觀光。

此外，楊瓊瓔過去在立法院經濟委員會一直大力爭取的「中科天使創投」相關計畫2025年底終於在國發會扶持之下有了成果，其中國際人才服務及延攬中心辦公室就設在台中科技大學校內，讓台中這座擁有世界級的精密機械聚落跟上AI人工智慧潮流，自己在立法院提出的《人工智慧基本法》近期三讀更是助攻，要幫助全台中甚至全台灣產業的資安防護與全球競爭力再升級。

楊瓊瓔也舉出30多年從政小故事，她回憶選區改制前台中縣潭子鄉復興路一次下水道工程剛好「卡」到選戰白熱期，若持續施工一定會造成短期交通不便，居民怨氣之下稍有不慎穩操勝券的選戰可能「翻車」，不少支持者都勸自己「選後再處理」。但自己認為經費好不容易下來，實在不願意鄉親籠罩在淹水威脅中，仍持續叮囑工程依原定時程開工，結果不只如期如質完工，自己當次選戰也高奏凱歌，因此「堅持做對的事情」，就是穩操勝券的關鍵。

她重申「趕快解決民眾的問題」是從政一直以來的堅持，對於選票並不會算計到這麼深，如今要爭取問鼎2026中台百里侯，會繼續傾聽民瘼、解決問題，協調或初選都是過程，有機會擴大服務，就用心去拚，一如初心。

楊瓊瓔（前排右）對跨黨派爭取民眾黨支持者選票頗有信心，她近日與民眾黨創黨主席柯文哲（前排左）同框暢聊台中發展。（圖／翻攝自楊瓊瓔臉書）

台中地區跨黨派現有8席立委中，楊瓊瓔是最資深且是藍營唯一選過「大選區」的立委，知名度與支持基礎雄厚。（圖／周志龍攝）

