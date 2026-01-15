破「德意志」傳言！ 妃勝憲2.7%關鍵在「黨中央民調」

三份民調數據中，又以民進黨中央所做的那一份，陳亭妃領先幅度最大。（圖／東森新聞）





民進黨台南市長初選，「妃憲大戰」終於落幕。根據電話民調結果，陳亭妃以平均超過2個百分點的差距，贏過林俊憲；三份民調數據中，又以民進黨中央所做的那一份，陳亭妃領先幅度最大，似乎也破除了上回高雄市長選戰中，所謂「德意志」的陰謀論。對此，林俊憲表達尊重初選結果，陳亭妃則表示，會盡快安排向賴總統與林俊憲請益。

立委（民）陳亭妃：「真的很感謝。」

陳亭妃贏下民進黨台南市長初選，第一時間致電感謝王世堅相助。攤開民調結果對比，陳亭妃以平均60.85%的支持度，擊敗林俊憲的58.16%，領先約2.7個百分點；拉開差距的關鍵，在於中央黨部那份民調，差距高達5%，也再次破除了初選有所謂「德意志」操作的質疑。

立委（民）陳亭妃：「會趕快安排，我會向賴清德總統請益我們台南的經驗，也會跟林俊憲委員進行拜訪。」

巧合的是，同一天賴總統人就在台南。在民調公布前半小時，陳亭妃特別出席同場活動，離開前還走到總統身邊低聲交談，賴總統也微微彎下腰示意了解；而林俊憲則在第一時間，表達對結果的尊重。

立委（民）林俊憲：「我們接受並尊重這樣的初選結果。」

眼前沒有團結以外的第二條路。畢竟台南市是賴總統的本命區，攸關2028大局，輸不得的壓力，也確立了陳亭妃將第六度對決謝龍介。

立委（民）陳亭妃：「本命區在我們台南，我們不能讓賴總統擔心。」

立委（國）謝龍介：「她一直說跟我不熟，雖然跟我不熟，但我還是要誠摯恭喜她。」

立委（民）陳亭妃：「國民黨的謝龍介，讓他很清楚，不是用嘴巴執政。」

2026年，謝龍介也將二度挑戰台南市長。回顧2022年與黃偉哲的對決，他以約5%、將近5萬票的差距落敗；這回對上陳亭妃，心中的對手始終只有她。

立委（國）謝龍介：「進入戰鬥位置以後，就是準備跟賴清德正面對決。」

面對強勢通過初選的陳亭妃，謝龍介拚翻轉的決心，也已經就位。

