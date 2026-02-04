破「換賴」傳言？陳其邁清晨合體賴瑞隆 鳳山市場掃街拜年

即時中心／林耿郁報導

2026九合一大選年底即將登場；在初選民調中勝出的民進黨高雄市長擬參選人賴瑞隆，近期有藍營政治人物放話，可能遭「陣前換將」；對此高雄市長陳其邁，今（4）晨與賴瑞隆、許智傑等人共同前往鳳山果菜市場巡訪，以實際行動表達力挺之意。

一大早天還沒亮，高雄市長陳其邁，就與即將代表綠營參選下屆市長的賴瑞隆、綠委許智傑，以及市議員等人共同前往鳳山市場訪視，並預祝民眾新年快樂。

過程中有不少民眾拿出手機，搶著與陳其邁合影留念；賴瑞隆也在一旁發放競選文宣，積極爭取選民支持。

快新聞／破「換賴」傳言？陳其邁、賴瑞隆清晨合體 鳳山市場掃街拜年

民眾搶與陳其邁（中）、賴瑞隆（右）合照。（圖／民視新聞）

