破「遭歐封殺」傳言？鄭麗文秀與英駐台代表交流照

國民黨主席鄭麗文日前接受德國之聲專訪，提到俄羅斯總統普丁不是獨裁者。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文日前接受德國之聲專訪，提到俄羅斯總統普丁不是獨裁者，這番言論引發爭議，一度傳出被歐洲駐台機構封殺。不過鄭麗文近期在臉書上頻繁秀出與AIT、日本、新加坡以及英國駐台代表的合照，似乎有意破除傳言。

國民黨主席鄭麗文，臉書秀出與英國駐台代表多張合照，並寫下「雙方進行了坦誠且深入的交流」，看得出有意破除近期傳言。因為日前鄭主席接受德國之聲專訪，脫口說出普丁不是獨裁者，一席話引發爭議，一度傳出遭到歐洲國家駐台機構封殺。

國民黨主席鄭麗文：「麗文主席跟黨中央，基本上這段時間跟各國駐台單位都維持順暢的溝通，那我想最近這段時間，什麼管道不暢通，裁撤代表處被封殺等等的謠言，我想是不攻自破。」

但回顧鄭主席上任後，鮮少公開行程，倒是在黨中央陸續與AIT、日本、新加坡等駐台代表閉門接觸，並透過臉書曝光，展現多元交流管道同時，更著重在找回兩岸話語權。

CCTV：「願與中國國民黨，在『堅持九二共識，反對台獨』共同政治基礎上相向而行。」

國民黨副主席張榮恭14日前往中國，陸續會見上海市委書記陳吉寧以及國台辦主任宋濤。這是鄭麗文當選半個月內，第二度派遣副主席層級前往展開兩岸交流。

國民黨副主席張榮恭：「堅持九二共識，反對台獨，確實兩岸關係能夠和平發展，我們在台灣，每一個人都是堂堂正正的中國人。」

但疑似就是這樣的敏感言論以及拜會行程，被陸委會盯上，傳出可能為雙城論壇增添變數。不過根據陸委會最新回應，台北市長蔣萬安率隊去上海不會有問題，只是外界仍關注，鄭主席的政黨外交，會領導國民黨走向哪裡。

