破100人免費瑜伽！週末新北馬公公園見 印度台北協會會長領軍開練

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〔記者董柏廷／台北報導〕新北市民週末將迎來一場正統的印度身心文化盛宴！由印度台北協會主辦的６月瑜伽雙週系列活動的核心亮點之一，將於明(13)日在新北市馬公公園體育館舉辦核心體驗活動。當天除了安排敲鑼揭幕儀式，現場更特別安排印度傳統舞蹈演出，為台灣民眾呈現視覺與心靈豐富交織的異國文化。

此次活動由印度台北協會會長德寧瀚親自領軍，他不僅將出席開幕儀式並發表致詞，更將在馬公公園體育館現場，親自與上百位台灣民眾一同展開瑜伽墊，進行呼吸吐納並親身練習瑜伽體位法，以實際行動向台灣大眾推廣積極、健康的防老生活態度。

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印度台北協會強調，台灣擁有非常成熟且蓬勃的瑜伽社群，透過主導這次全台六城聯動的文化身體語言，能進一步深化印度與台灣之間溫暖的人文與健康交流。

除了6月13日的新北核心場次之外，在6月21日國際瑜伽日當天，印度台北協會也正規劃於台北、台中、高雄3地同步發起瑜伽響應活動，屆時全台各地的瑜伽愛好者將在專業大師的引領下，遠端串聯體驗這場兼具正念冥想與預防醫學的身心盛宴，主辦單位邀請有興趣的民眾共同參與。詳詢印度台北協會官網與臉書。

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