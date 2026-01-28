破2萬網友感動讚爆！肉身「護身障阿伯」過馬路 高雄最暖國中弟獲表揚

記者林盈君／高雄報導

近日，高雄一名江姓國中男學生，被民眾目擊幫助身障長者過馬路，且全程都牽著腳踏車，用肉身保護身障阿伯，善心舉動讓無數網友感動，紛紛稱他是「最暖國中弟」，該學生被網友查出目前就讀鳳山國中，是學校三年一班的學生，校方得知消息後，今（28日）校長特別頒發獎狀表揚，對此，三年一班江詠恩同學表示，當時很擔心阿伯的安全，也很謝謝車輛都願意停下來禮讓我們。

鳳山國中三年一班江詠恩同學，熱心幫助身障者過馬路，收到學校頒獎表揚。（圖／翻攝畫面）

據了解，當時江詠恩同學騎乘腳踏車，行經鳳山區中山東路時，看見一位身障阿伯過馬路，由於行動不便導致動作緩慢，江詠恩同學擔心阿伯的安全，牽著腳踏車一路肉身護送，一步一步地陪伴，讓目擊的民眾都非常感動，並將過程拍下PO網，引發網友讚賞，短短幾小時就突破2萬按讚數，稱江同學「最暖國中弟」、「真的很帥氣」、「暖心的孩子」、「善良發出光芒」。

廣告 廣告

鳳山國中三年一班江詠恩同學，熱心幫助身障者過馬路，收到學校頒獎表揚。（圖／翻攝畫面）

而網友認出江同學就讀鳳山國中，紛紛喊話校方要給予表揚，校方也欣然地從善如流，於今天上午，由校長特別頒發獎狀，表揚熱心的江詠恩同學。江同學則靦腆的表示，當時就快要紅燈了，擔心阿伯無法及時過馬路，會發生危險，所以急忙上前陪同阿伯，慢慢走到路中間的分隔島，也感謝「路過的車輛都停下來等我們」。

鳳山國中三年一班江詠恩同學，熱心幫助身障者過馬路，收到學校頒獎表揚。（圖／翻攝畫面）

而得知自己的影片爆紅，江同學表示有點嚇到，但也很開心的跟媽媽分享此事，媽媽還說「她以我為榮」。對此，鳳山國中校方表示，第一時間看到影片時，內心受到深深的感動，認為孩子展現了純真善良的一面，在校內師生間引起共鳴，將同理心轉為實際行動幫助他人，成為同學們最好的榜樣，全校師生都以他為榮。校方更是指出，感謝拍下影片的網友「讓這份或許會被遺忘的善意被看見」。

鳳山國中三年一班江詠恩同學，熱心幫助身障者過馬路，收到學校頒獎表揚。（圖／翻攝畫面）

鳳山國中三年一班江詠恩同學，熱心幫助身障者過馬路，收到學校頒獎表揚。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

板橋社區驚魂！詭異男「身上藏刀」溜進停車場 眼尖警：口袋裡是什麼？

剴剴案驚悚內幕！惡保母姊妹「互傳虐照、恐怖對話」曝光：沒人可以救你

狂歡酒趴變惡夢！女子慘遭3狼輪流性侵 男友來電聽見她「崩潰哭喊」

內湖驚見「逛街柴」！偷溜離家出走逛大賣場 靠1物神助攻找到飼主

