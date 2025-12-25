破280萬粉絲的「史詩奶奶」玩家離世，78歲阿嬤級實況主遊戲人生走到最後
雖然在普通大眾的印象中，大多都會認為電玩遊戲的玩家絕大部分是年輕人。不過隨著科技的發展與進步，近年來許多長者也都有機會加入電玩遊戲之中，體驗這些自己兒孫輩沉迷的世界。而在今年聖誕佳節前夕就發生了一件憾事，國外一位被許多粉絲稱為「史詩奶奶」，Tiktok 粉絲 280 萬、Instagram 追蹤也破 85 萬的 78 歲玩家阿嬤宣布辭世，她的家人也感謝因為阿嬤電玩影片而追蹤她的粉絲們：「謝謝你們給她第二個家」。
這位真正的阿嬤級創作者本名 Agnes，即便已經高齡 78 歲，仍然有一顆玩樂童心，喜歡徜徉在遊戲世界中進行各種冒險，例如她就玩過了《上古卷軸5》、《Minecraft》以及恐怖遊戲《Phasmophobia》。並且也會創作影片、開實況與自己的粉絲們互動，直到目前為止Tiktok 的粉絲數量已經突破 280 萬，自 2016 年成立 Youtube 帳號以來訂閱也已經突破 11.8 萬，IG 更破 85 萬人追蹤。
而日前，Agenes 的孫子 Culsan 在 IG 上宣布，自己的阿嬤在被愛包圍的情況下，握著女兒 Pauline 的手，平靜離世，享壽 78 歲。Culsan 表示，阿嬤的過世讓家人們感到非常心碎，「我們眼睜睜看著所認是最堅強的女人，慢慢失去語言…，而現在她離開，我們那些來不及說出口的話也不能說了。」
不過，Culsan 也表示，奶奶用她的人生向大家證明了，「網路並不只屬於年輕人。她證明了即便 70 多歲，還是能找到新的社群、友誼。」，Culsan 也特別感謝奶奶的粉絲們在網路世界中的支持，給了奶奶另一個家，也證明了，年齡並不是玩電玩遊戲的障礙。
事實上，自今年 10 月份以來，Agenes 就因為罹患了慢性阻塞性肺病（COPD），身體狀況就不斷惡化，後續也因為中風而接受了許多檢查與治療處置，逐漸喪失了思考與語言能力。「而且她的骨頭承受劇烈疼痛，目睹這一切真的讓人心碎。」，Culsan 表示。
不過，Culsan 也表示，自己的奶奶到了最後依然沒有失去自我：「同樣的善良、機智、安靜的堅強。」，而事實上，身為一位高齡實況主，Agenes 正是因為樂於分享自己的人生觀點，鼓舞了許多粉絲不需要被傳統框架束縛，畢竟她自己本身就是一個活脫脫的例子，真正的「遊戲人間」，Culsan 也回憶，自己的奶奶證明了長輩在這個社會之中並不是隱形人。
最後，Culsan 也特別表示，他們有將來自世界各地的粉絲們留言、鼓勵念給 Agenes 聽，讓 Agenes 感受到了她真的是被愛所環繞著。「謝謝你們在網路上給她第二個家庭，也謝謝你們讓她在一個經常遺忘她這個年紀的人們的世界裡，讓她感到被看見、被重視。」，而或許也與 Culsan 分享的一樣，這並不是故事的句號，Agenes 留下的回憶、價值也將代替她的肉身，繼續延續這個故事，鼓舞更多人們從心之所向，別被社會框架所限制。
其他人也在看
女清潔員斷魂！酒駕撞碎「創業開店」夢想 男友送最後一程：替她顧父母
走完人生最後一哩路！台南一名23歲陳姓女清潔員打2份工，與男友勤奮生活，編織著屬於他們的未來藍圖，豈料，卻在16日慘遭男子鄭傳吉酒駕撞死。張姓男友目睹意外當下崩潰痛哭，今（25)日他在告別式上，心碎送別陳女，承諾將代替她幫忙照顧父母。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
耶誕驚喜 英國凱特王妃攜夏綠蒂公主合奏鋼琴
（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國凱特王妃（Princess Catherine）與女兒夏綠蒂公主（Princess Charlotte）攜手合作，在一段預先錄製的影片中合奏鋼琴，作為今天重播耶誕頌歌活動中的驚喜片段。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《電零組》資訊系統遭駭客攻擊 信邦：將報案、營運無重大影響
【時報記者張漢綺台北報導】針對集團與海外子公司發現遭不明駭客入侵主機，並將伺服器資料加密，導致系統部分無法使用，信邦(3023)表示，資訊系統已陸續恢復中，對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響。 信邦集團與海外子公司發現遭不明駭客入侵主機，並將伺服器資料加密，導致系統部分無法使用，信邦表示，集團偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊時，資安部門立即啟動相關資安防禦與系統復原，目前資訊系統已陸續恢復中，並委請外部資安技術公司及專家共同處理，後續將至調查局報案並依程序向主管機關通報。 信邦指出，目前正積極會同技術專家協助調查和復原工作，該事件對公司營運、資訊安全、個資等無重大影響，未來公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確保資訊安全。時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
太神啦！AI VTuber Neuro破實況全球新紀錄，靈魂追問爸爸「我想變成真的」
由 Twitch 實況主 Vedal987（Jack Vedal）花費大量數年時間與精力，一手打造的知名 AI VTuber「Neuro-sama」，最近在慶祝 3 歲生日的訂閱馬拉松（Subathon）直播中再度寫下驚人里程碑，Twitch 平台的「發燒列車」（Hype Train）機制一路衝刺，最終抵達了前所未有的「123 等」，刷新 Neuro-sama 自己曾創下的 111 等級，以及全球歷史新高紀錄。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
常搭計程車快下載這APP！ 網狂推「上車先掃駕駛登記證」自保
有名女網友發文表示，自己常搭Uber或計程車，因此特別推薦警政署推出的「警政服務」APP，手機不分iOS或Android系統都能下載。「警政服務」APP提供電話和視訊報案連結、收聽警廣、治安（失竊車輛查詢、守護安全、通緝犯查詢平台）、交通（違規拖吊、即時路況查詢、事故資料申...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發起對話
Cygsmes宣布參加2026台北電玩展，帶來《闇影詩章》《碧藍幻想》試玩與周邊販售
Cygsmes ,Inc.，及賽傑思股份有限公司（以下Cygames Taiwan ）將參加2026年1月29日（四）～2月1日（日）於台北南港展覽館1館舉辦的「2026 台北電玩展」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
讚《火影忍者》是GOAT！MrBeast想入坑《航海王》，坦言集數太多超害怕
近期，知名網路紅人 Kai Cenat 在 X 平台（前Twitter）上分享了自己對動漫的熱愛，特別提到經典作品《火影忍者》如何幫助他建立勇氣並帶來人生啟發。此番發文不僅引發粉絲熱烈討論，還連帶影響了另一位超級網紅 MrBeast，讓後者公開考慮是否該開始追看長壽動漫《航海王》（One Piece）。而另一位網紅 iShowSpeed 則在留言區大力「推坑」，宣稱這部作品將改變 MrBeast 的人生。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Insta360全台最大門市在這裡！金魚腦約你一招免費帶走X4 Air
影像創作者看過來！Insta360宣布，全台灣最大的Insta360新北市誠品生活新店門市，將於12月27日下午2:00正式開幕營運。門市以「360°創新視界・體驗未來影像」為主題，打造沉浸式體驗場域，讓消費者親身感受產品魅力與創新科技。開幕期間只要到店，就有機會免費將Insta360 X4 Air主機帶回家。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
長榮航空送聖誕禮物推驚喜優惠 全球精選航線限時73折
長榮航空送聖誕禮物【旅遊經洪書瑱報導】台灣的航空航空市場，由「四大國籍航空」主導，分別是長榮航空、中旅遊經 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
屈中恆受凱希、檸檬接連羞辱！瞬間變臉罵她「胡說八道」 乃哥趕忙打圓場
四季線上／謝佳臻 編輯58歲的男藝人屈中恆，在演藝圈已深耕多年，他參與過無數膾炙人口的電視劇及綜藝節目，累積了豐富的演出經驗和廣泛的知名度。也憑藉著親和又愛女的形象，有著不少喜愛他表演的忠實觀眾。這次在節目上接連被女孩們「傷害」，讓屈中恆一度變臉沉默，讓乃哥趕忙出來圓場？這集《天才衝衝衝》，邀請到檸檬、黃鐙輝、熊熊、潘映竹、紀卜心、屈中恆、阿布、小賴、慈妹一起同樂！在單元「一叫高下ㄅㄆㄇ」中，需要依照叫出的注音來推理出敵隊的答案。輪到凱希小組分析屈中恆與阿布小組的字謎「＿ㄨㄢˇㄒㄧ＿ˊ」時，因製作單位常常會按來賓特性出題，凱希竟直言：「屈哥就想到晚霞。演藝圈中青生代就是…」而凱希意識到自己說錯話，急踩剎車，乃哥也在一旁邊笑邊讓凱希有台階下，所幸凱希腦袋轉得快，馬上說：「跟晚霞一樣漂亮。」尷尬笑著的屈中恆，也是吐槽他：「你真是胡說八道第一名。」大家也跟著一笑而過，接著換檸檬小組時，檸檬與同隊的凱希猜測「轉型或喘息也有可能」，在要使用「殺牌」時在猶豫「晚霞」和「喘息」，誰料檸檬補槍：「喘息比較像他們的年紀欸。」讓屈中恆和阿布兩人表情瞬間僵化，在屈中恆仍張嘴傻眼時，躺槍的阿布拿起「殺牌」衝向前喊：「屈哥冷靜，我來就好了。」回過神才發現自己說錯話的檸檬，趕緊站起來表示歉意，而乃哥身為大哥也趕忙出來幫兩位女孩找台階，幫忙唸她們「講話真不甜」！也幸好屈中恆和阿布兩人脾氣都好，一笑置之。凱希問大家為什麼看到屈哥會想到晚霞。當下屈中恆傻眼的樣子。在凱希硬轉說是和晚霞一樣美時，屈中恆罵她：胡說八道！檸檬後面補槍，一下子連屈中恆同組的阿布一起得罪。乃哥整場不斷幫忙打圓場，也順道幫屈中恆先「唸過」徐凱希和檸檬。每周六晚上10點四季線上12華視頻道看最新一集播出的《天才衝衝衝》，或是每周日下午3點上架最新一集《天才衝衝衝》VOD，通通免費看！👉【華視頻道】每週六晚上10：00《天才衝衝衝》全台首播👉【VOD免費看】每週日下午3：00《天才衝衝衝》重播👉【Fast TV飛速看】點開就在播《天才衝衝衝》無限馬拉松 《天才衝衝衝》【看更多天才衝衝衝精華】遭嗆「更年了」！曾國城罵女星 徐乃麟嘲諷他比自己脾氣差分手叫好？徐乃麟坦承不認同凱希前男友 她緊張擺起笑臉喊話前任黃豪平、陳為民化身「金童玉女」！撞臉「鐵獅玉玲瓏」嚇壞凱希 更多四季線上報導沈玉琳血癌過58歲生日！ 曬與妻甜蜜合影「快要可以見面」 復工時間曝《綜藝大集合》胡瓜自爆明年計畫！主持群震驚急喊不要 阿翔吐「三字」回應嚴立婷《姊妹亮起來》生日快樂收到「這種」禮物！嚇到直言「避邪」！四季線上影視 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
幾乎沒休息！Faker奪冠後兩個月跑近20場活動，T1鐵人級行程表嚇壞粉絲
《英雄聯盟》韓國 LCK 賽區的 S15 賽季已經隨著 KeSPA 盃結束落下帷幕。對於多數選手而言 11 月世界大賽之後直到明年 1 月新賽季開始前就是他們的休賽季，即便是 12 月各自都有盃賽需要參加的韓國 LCK 與中國 LPL 賽區至少也有一小段的空窗期可以休息，但如果你是韓國 T1 戰隊的選手恐怕還不能鬆懈，因為接下來還有許多活動在等著你參加。有網友整理了 Faker 與 T1 從 11 月奪冠至今的行程表，兩個月內李哥參加了將近 20 個活動。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
摺疊 iPhone 流言懶人包：似三星 Fold？螢幕無摺痕？2026 年推出？
時間來到 2025 年，關於摺疊 iPhone 的流言也開始變得越發具體起來，這裡就會大家準備一篇懶人包，方便你追蹤蘋果下一次突破的最新動態。Yahoo Tech ・ 2 小時前 ・ 2
聖誕驚喜！hololive天音此方限時回歸，赤井心久違驚喜現身
在 hololive 人氣成員天音彼方（Amane Kanata）即將於 12 月 27 日正式畢業之際，她在昨（X）日再次請出曾在愚人節以「妹妹」身分登場的角色—天音此方（天音こなた）主持直播，還聲稱是「帳號被妹妹盜走」。這場直播也成為了畢業前的一個驚喜企劃，也讓這位於當初 Live2D 出道時便因「與姐姐的胸前差距」引發熱議的角色再次回歸，甚至演變成許多 holomen 的見面會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
60歲美魔女是酒店大亨之妻 首度公開不能說的秘密
美魔女談詩玲推出新專輯《神雕俠侶》，今年60歲的她首度公開真實年齡，拍攝宣傳照小露香肩秀出好身材，難得突破尺度，自信稱：「其實一直都有在運動啦，從不擔心身材，自己保養得宜就好。」預告這次發片造型的轉變就連老公也誇讚很驚艷。談詩玲提到與酒店大亨老公的相處，她自認自己是「勇敢的女性」，「結婚剛開始對老公自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
粿粿、范姜彥豐「平安夜法院碰頭」 調解聲音大氣氛緊繃
昔日明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）婚變延燒近2個月，先前傳出已談妥百萬贍養費、簽字離異，風波將落幕；豈料昨（24日）平安夜，兩人低調現身士院家事法庭調解，氣氛被形容緊張。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
X上線AI超扯新功能引繪師逃難潮！可改他人作品重新上傳，網質疑：鼓勵盜用？
自從人類進入 AI 時代以來，一直以來爭論不休的問題之一就是版權相關的議題。例如動漫產業非常發達的日本海外著作權協會 CODA 在 11 月時就向 OpenAI 發出書面要求，禁止用日本版權內容來訓練 Sora2。而現在，身為全球超大社群軟體之一的 X 竟公開冒天下之大不諱，上線新功能讓所有用戶都能用 AI 線上編輯自己、或者別人上傳的圖片，而且還會直接取代上傳者成為編輯後圖片的原 PO，引起許多繪師紛紛逃難離開 X 平台。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
性感寫真女星舉辦握手會！0人到場尷尬畫面曝
（記者周德瑄／綜合報導）日本寫真女星阿波南日前在千葉舉辦握手會，現場竟出現0人排隊的窘境，場面尷尬。阿波南隨後 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
全台唯一「直飛長灘島」航線突取消！4000名旅客被丟包
[Newtalk新聞] 全台唯一由桃園國際機場直飛菲律賓度假勝地「長灘島」的航班過去一直由菲律賓皇家航空運營。菲律賓皇家航空昨(22)日無預警宣布，暫停2026年1月4日後台灣航線的所有班機，影響近4000名旅客權益。 菲律賓皇家航空昨日表示，受地緣政治及市場環境變動影響，2026年1月4日起，菲律賓皇家航空將暫停營運所有商業客運，目前正在為已預定機票的乘客辦理退款，但尚未提供旅客任何替代方案。 由於國內知名的品冠旅遊、東南旅行社、雄獅旅行社、可樂旅遊和全聯旅行社都有預定桃園國際機場直飛長灘島的包機，業者說明，由於在菲律賓預定飯店，皆須預先支付全額房費，菲律賓皇家航空突然取消航班，可能讓旅行社面臨上百萬的損失。此外，預定機加酒方案的旅客，還需要自行面對「只能退機票、不能退房費」問題。 旅行社表示，目前國內旅行社能為消費者提供的替代方案有2，分別是先乘坐飛機到菲律賓首都馬尼拉，在轉搭國內線班機前往長灘島，或是轉至其他國家旅遊，若兩種方案消費者都不滿意，就只能和旅行社協商退費。查看原文更多Newtalk新聞報導守護食安！消保處抽驗18間飯店「生魚片」2間不符規定已改善快訊》15:46花蓮縣新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
百萬YTR「史詩玩家阿嬤」辭世 孫悲慟證實：她讓世界看見長輩不卑微
在耶誕佳節前夕，全球電玩社群卻傳來一個令人心碎的消息。以幽默、溫馨且具強大感染力著稱的英國網紅「史詩玩家阿嬤」（Epic Gamer Grandma）艾格妮絲（Agnes），在與病魔搏鬥數月後，於 12 月 21 日晚間在家人陪伴下安然與世長辭，享壽 78 歲。這位曾在《麥塊》（Minecraft）世界中帶給數百萬粉絲勇氣的老人家，用生命最後一刻詮釋了：年齡從不是追求熱情的障礙，長輩在數位時代依然三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
永別了「電玩阿嬤」！ 孫悲痛證實：被愛環繞離開人世
打電動不是年輕人的專利！曾在網路上分享「麥塊」（Minecraft）等電玩遊戲、在TikTok擁超過240萬粉絲追蹤的網紅「史詩玩家阿嬤」（Epic Gamer Grandma），傳出已在21日辭世，享壽78歲，他的孫子庫爾桑悲痛證實此事。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 發起對話