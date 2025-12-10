破3千萬《大濛》選角超精準 林道禹化身陰陽擺渡人、宋芸樺再成馬尾女神

潘麗麗、宋芸樺首度搭檔，這對母女檔的好演技逼哭觀眾。左起：宋芸樺、潘麗麗。（華文創提供）

國民電影《大濛》上映後聲勢持續上揚，票房已突破3千萬並朝4千萬逼近，社群討論熱度居高不下。觀眾更將焦點投向星光熠熠的配角陣容。影后潘麗麗、宋芸樺、胡智強、陳竹昇、王傳一等人皆在片中驚喜現身，導演陳玉勳也在個人社群透露選角歷程，坦言自己在選角上極為挑剔，每一位演員都經過多輪思考才定案，感謝casting（選角）團隊「能忍受我的機車和龜毛」。

電影故事跨越50多年，潘麗麗飾演的「老阿月」尤受關注。她為詮釋角色，事前特別研究方郁婷飾演的「年輕阿月」，直言方郁婷演技太強，讓她壓力更大，甚至向導演喊話希望未來不要再接哭戲。宋芸樺則飾演阿月的女兒「念雲」，兩人首次合作就組成默契十足的母女檔。片中宋芸樺回春扮演大學生，高馬尾與旁分造型讓監製葉如芬驚呼青春依舊，宋芸樺也忍不住笑稱「我還是馬尾女神」。

演技大獲讚賞的「林道禹」創造出異度空間魔幻感。（華文創提供）

長期與陳玉勳合作的陳竹昇，在片中飾演照顧阿月的叔叔，他將一家之主的無奈與掙扎表現得恰到好處。胡智強此次則完全擺脫過往形象，以油頭造型「使壞」詮釋從事非法勾當的阿林仔，陰狠氣場令人不寒而慄。王傳一演出已婚的處長，與9m88飾演的阿霞發展出複雜情感線，也引發討論。

金馬男配陳竹昇在電影《大濛》中飾演照顧阿月的叔叔，出場時間不多，卻讓人印象深刻。（華文創提供）

其中最受社群熱議的，是因「陰鬱氣質」被封為「引渡人」的林道禹。他在片中全程無對白，只靠肢體與表情就成功打造異度空間的神祕感，觀眾紛紛表示「他的無聲演出份量極重」。導演透露，這個角色其實是整部戲最難找到的演員，原名「牛頭」，原本希望讓觀眾聯想到牛頭馬面。雖然最後未採用此設定，但林道禹呈現出的「陰陽擺渡人」，讓導演稱讚他是不用多說也會自我準備到位的演員。

另方面，飾演醫學院管理員的李雪，一登場便吸引所有目光。陳玉勳看完她的表現，更直言自己被她圈粉。《大濛》的選角被視為全片最成功的關鍵之一，陳玉勳也表示，能夠找到這麼多願意不計戲份、全心投入的演員，是他的幸運。《大濛》奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，全台熱映中。

